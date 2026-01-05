Ці приватні космічні кораблі мають приземлитися на Місяці 2026 року (фото)

Одразу чотири посадкові модулі, створені приватними компаніями, спробують здійснити м'яку посадку на поверхню Місяця. Це важливий крок уперед на шляху до освоєння людством природного супутника Землі.

2026 рік обіцяє стати вражаючим роком для дослідження Місяця. NASA планує вперше з 1972 року відправити людей на орбіту навколо Місяця за допомогою місії "Артеміда-2" не раніше лютого. Китай планує в другій половині року приземлити на південному полюсі Місяця безпілотний посадковий модуль "Чан'е-7". Але не тільки державні космічні агентства націлені на дослідження супутника Землі. Чотири приватні компанії цього року планують здійснити м'яку посадку своїх роботизованих модулів на Місяці. Це може стати початком стійкої, більш комерційної присутності людства на Місяці, пише Space.

Посадковий модуль Blue Moon Mark 1 від компанії Blue Origin

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса збирається приземлити на Місяці посадковий модуль Blue Moon Mark 1. Цей апарат має бути запущений на ракеті New Glenn уже на початку 2026 року.

Місія покликана стати технологічною демонстрацією конструкції вантажного посадкового модуля Blue Moon Mark 1, а також системи точної посадки. За допомогою подібних вантажних модулів NASA зможе доставляти на Місяць до 3000 кг корисного навантаження.

Посадковий модуль Blue Moon Mark 1 має приземлитися на південному полюсі Місяця і нестиме прилад SCALPSS від NASA, який вивчатиме, як вихлопні гази посадкового модуля взаємодіють із поверхнею Місяця під час приземлення.

Цей також буде демонстрація того, як взагалі працюють посадкові модулі Blue Origin, адже компанія збирається надати NASA схожий модуль Blue Moon Mark 2 для доставки астронавтів на поверхню Місяця.

Посадковий модуль Blue Ghost M2 від компанії Firefly Aerospace

Компанія Firefly Aerospace готується повернутися на Місяць через рік після історичної посадки модуля Blue Ghost на Місяці. У березні 2025 року Firefly Aerospace стала першою у світі приватною компанією, апарат якої зміг здійснити м'яку посадку на поверхню супутника Землі.

Blue Ghost M2 — це наступний крок у прагненні компанії стати комерційним постачальником послуг із доставки корисного навантаження на Місяць.

Посадковий модуль Blue Ghost Фото: Firefly Aerospace

Посадковий модуль Blue Ghost M2 буде запущено на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX не раніше другого кварталу 2026 року. Він має приземлитися на зворотному боці Лун, а це поки що вдалося зробити тільки китайським посадковим модулям "Чан'є-4" 2019 року і "Чан'є-6" 2024 року. На борту модуля перебуватимуть 6 корисних навантажень від космічних агентств і приватних компаній.

Посадковий модуль IM-3 від компанії Intuitive Machines

Компанія Intuitive Machines зробить третю спробу успішно приземлити свій посадковий модуль на Місяці в другій половині 2026 року. Це буде модуль IM-3, який поки що не має власного імені, як два його "родичі". Компанія Intuitive Machines у лютому 2024 року відправила на Місяць модуль IM-1 "Одіссей", а в березні 2025 року — модуль IM-2 "Афіна", але обидва перекинулися на бік незабаром після приземлення на поверхню Місяця.

Місячний посадковий модуль Intuitive Machines Фото: X (Twitter)

Модуль IM-3 буде запущено на ракеті Falcon 9 і він має приземлитися в регіоні Рейнер-Гамма в Океані Бур на видимому боці Місяця, де присутній загадковий місячний вихор із відповідним місцевим магнітним полем. Модуль буде оснащений науковим корисним навантаженням, включно з магнітометрами і плазмовими приладами.

Посадковий модуль Griffin від компанії Astrobotic

Перший місячний посадковий модуль компанії Astrobotic, під назвою Peregrine, було запущено в січні 2024 року, але в нього виникла аномалія в руховій системі і він так і не долетів до Місяця.

Тепер же Astrobotic планує відправити на Місяць посадковий модуль Griffin, запуск якого відбудеться не раніше липня 2026 року на ракеті Falcon Heavy від компанії SpaceX.

Griffin має приземлитися на південному полюсі Місяця. Модуль нестиме місяцеходи FLIP від Astrolab і CubeRover від Astrobotic. Посадковий модуль також нестиме додаткове невелике комерційне корисне навантаження.

Результати цих місій покажуть, чи готові приватні місячні посадочні модулі перейти від експериментального етапу до виконання постійних місячних місій.

