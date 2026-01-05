Минуло 54 роки: NASA вперше повертає людей на Місяць у 2026 році, будуть рекорди (фото)

Астронавти NASA не відвідували Місяць із 1972 року. Учасники місії "Аполлон-17" були останніми людьми, які побачили супутник Землі з близької відстані. Цього року NASA вперше відправляє людей до Місяця.

Після багаточленних переносів дати запуску першої з 1972 року пілотованої місії на Місяць NASA нарешті готове повернутися на супутник Землі. У 2026 році розпочнеться місія "Артеміда-2", у межах якої чотири астронавти на борту космічного корабля "Оріон" облетять навколо Місяця, а потім повернуться назад. Це буде підготовка до першої у XXI столітті висадки людини на Місяць у рамках місії "Артеміда-3", пише Space.

Місія NASA "Артеміда-2" була безпілотною, але успішною. У 2022 році космічний корабель "Оріон" без екіпажу облетів Місяць і повернувся назад. NASA планувало за допомогою ракети-носія Space Launch System (SLS) вже у 2023 році запустити місію "Артеміда-2" за тим самим маршрутом, але з екіпажем. Але технічні проблеми з кораблем "Оріон" змусили перенести запуск на 2024 рік, а потім на 2025 рік. Тепер же NASA все ж збирається здійснити місію "Артеміда-2" у 2026 році. Запуск відбудеться не раніше лютого.

Згідно з поточним планом NASA, астронавти Христина Кох, Віктор Гловер, Рід Вайсмен і Джеремі Хансен мають здійснити обліт Місяця і повернутися назад додому за 10 днів. Це буде репетиція місії "Артеміда-3", коли астронавти NASA повинні повернутися на поверхню Місяця вперше з 1972 року, і дана місія має відбутися в 2027 або в 2028 році.

Одна з проблем пілотованої місії пов'язана з недостатньою готовністю компанії SpaceX представити посадковий модуль Starship для екіпажу, щоб астронавти могли висадитися на Місяці. Багато експертів вказують на те, що перенесення висадки на Місяць астронавтів NASA може стати небезпечним для США, адже Китай може раніше висадити своїх астронавтів на супутнику Землі.

Астронавти місії "Артеміда-2": Рід Вайсмен, Христина Кох, Віктор Гловер і Джеремі Хансен Фото: solar-system

І США, і Китай придивляються до південного полярного регіону Місяця для створення там бази, де, на думку вчених, знаходиться велика кількість водяного льоду. Це цінний ресурс, який можна використовувати для забезпечення астронавтів усім, від питної води до ракетного палива. Той, хто опиниться раніше в цьому регіоні, зможе отримати перевагу під час подальшого освоєння Місяця.

Тому NASA розглядає можливість того, що під час пілотованих місій на Місяць може бути використаний посадковий модуль для екіпажу від компанії Blue Origin — Blue Moon Mark 2.

Водночас Китай активно готується до висадки своїх астронавтів на поверхню Місяця, і темпи підготовки тільки зростають, адже мета КНР полягає в тому, що китайці мають ступити на поверхню Місяця до 2030 року.

Космічний корабель "Оріон" Фото: solar-system

Екіпаж місії "Артеміда-2" також активно готується до польоту. Якщо поточний графік NASA не буде порушено, то вже в лютому цього року астронавти можуть вирушити до Місяця. Водночас у NASA є можливість здійснити історичну місію аж до квітня.

У день запуску екіпаж місії "Артеміди-2" підніметься на борт космічного корабля "Оріон", який виведе на навколоземну орбіту ракета SLS. Сама місія від старту до приземлення має тривати 10 днів.

Ракета-носій Space Launch System Фото: Скриншот

Якщо запуск пройде успішно, то "Оріон" вирушить до Місяця, щоб облетіти його і повернутися назад. Траєкторія польоту буде являти собою форму вісімки. Ця траєкторія не виведе "Оріон" повністю на орбіту округи Місяця, але гарантує повернення космічного корабля та екіпажу на Землю незалежно від будь-яких проблем, які можуть виникнути біля Місяця.

Під час місії "Артеміда-2" астронавти перевірять можливості космічного корабля "Оріон", а також проведуть низку наукових експериментів. Будуть зібрані дані про вплив космічного середовища на людський організм за межами низької навколоземної орбіти. Такі дослідження не проводилися вже 54 роки.

Також у рамках місії "Артеміда-2" астронавти мають опинитися далі від Землі, ніж екіпажі місій "Аполлон". Кох і Гловер також увійдуть в історію, адже вперше біля Місяця побуває жінка, а також представник не європеоїдної раси.

Як уже писав Фокус, ці приватні космічні кораблі мають приземлитися на Місяці у 2026 році. Одразу чотири посадкові модулі, створені приватними компаніями, спробують здійснити м'яку посадку на поверхню Місяця. Це важливий крок уперед на шляху до освоєння людством природного супутника Землі.