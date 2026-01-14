США дійсно хочуть побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року

NASA і Міністерство енергетики США оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння, що підтверджує їхню прихильність виконанню цього амбітного плану.

NASA всерйоз має намір створити атомну електростанцію на Місяці до 2030 року. Уже кілька років космічне агентство США працює над створенням ядерного реактора, який міг би забезпечувати енергією одну або кілька баз на Місяці, які NASA хоче побудувати в рамках своєї програми "Артеміда", пише Space.

У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп видав указ, що закликає почати будівництво бази на Місяці до 2030 року, а також забезпечити готовність ядерного реактора до запуску на поверхню супутника Землі до того ж року.

13 січня NASA і Міністерство енергетики США оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння, що підтверджує їхню прихильність виконанню цього амбітного плану.

За словами адміністратора NASA Джареда Айзекмана, США мають намір знову відправити своїх астронавтів на Місяць, просити там базу і всю необхідну інфраструктуру для подальшого освоєння Місяця. Подальша мета NASA полягає в тому, щоб використовувати Місяць для майбутніх пілотованих місій на Марс і на інші світи Сонячної системи.

Згідно із заявою Айзекмана, для досягнення цієї мети необхідно використовувати ядерну енергію. Підписання меморандуму дає змогу налагодити тіснішу співпрацю між NASA і Міністерством енергетики США для створення можливостей, "необхідних для початку Золотого століття освоєння космосу".

Багато вчених вважають, що для створення постійних баз на Місяці та Марсі потрібно використовувати ядерну енергію. Ядерні реактори можуть безперервно виробляти електроенергію протягом багатьох років без необхідності дозаправлення, і на них не впливають чинники навколишнього середовища.

NASA і Міністерство енергетики США співпрацюють у розробці космічних ядерних енергетичних систем уже понад 50 років. Протягом десятиліть багато хто з космічних апаратів NASA, призначених для дослідження далекого космосу, як-от апарат "Кассіні" для дослідження Сатурна і марсоходи Curiosity і Perseverance, використовували радіоізотопні термоелектричні генератори як джерело енергії.

