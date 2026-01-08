Тайна Солнца раскрыта: физики обнаружили скрытый источник загадочного излучения

Физики утверждают, что обнаружили источник мощного гамма-излучения, которое возникает во время самых мощных вспышек на Солнце.

Ученые определили ранее неизвестный класс высокоэнергетических частиц в верхних слоях атмосферы Солнца, которые отвечают за создание долгое время остававшегося загадкой излучения, наблюдаемого во время самых мощных вспышек на нашей звезде. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Вспышки на Солнце – это выбросы интенсивного излучения и энергии, которые формируют космическую погоду. Эти вспышки часто оказывают негативное влияние на системы связи и навигации на Земле.

Физики знали, что во время самых мощных вспышек на Солнце класса Х возникает загадочное гамма-излучение, но они не могли много лет определить его источник. Благодаря данным, собранным гамма-телескопом Fermi, физики выяснили, какие частицы отвечают за создание этого гамма-излучения и таким образом разгадали давнюю загадку Солнца.

В одном из регионов в короне Солнца (верхняя часть атмосферы нашей звезды) астрономы обнаружили триллионы частиц с энергией в несколько миллионов электронвольт, которые связаны со вспышкой класса Х и движутся с почти скоростью света. Эти частицы имеют более высокую энергию, чем типичные частицы солнечных вспышек.

Физики считают, что эти частицы создают гамма-излучение посредством процесса, известного как тормозное излучение. Это механизм, при котором легкие заряженные частицы, такие как электроны, выпускают высокоэнергетический свет при столкновении с плазмой в короне Солнца.

По словам ученых, в отличие от типичных электронов, ускоряемых во время солнечных вспышек, число которых обычно уменьшается с увеличением их энергии, обнаруженная популяция частиц необычна, поскольку большинство этих частиц имеют очень высокую энергию.

Также физики говорят, что это исследование подтверждает давние теории о том, как вспышки на Солнце ускоряют частицы до экстремальных энергий и поддерживают их в таком состоянии.

Эти ускоренные заряженные частицы, по словам ученых, эволюционируют в обнаруженную популяцию частиц. Но пока неизвестно, являются ли они электронами или позитронами, то есть античастицами электронов.

Авторы исследования утверждают, что это открытие заполняет критические пробелы в понимании физики солнечных вспышек и может улучшить модели солнечной активности, что в конечном итоге улучшит прогнозирование космической погоды.

