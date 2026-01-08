Таємницю Сонця розкрито: фізики виявили приховане джерело загадкового випромінювання

Фізики стверджують, що виявили джерело потужного гамма-випромінювання, яке виникає під час найпотужніших спалахів на Сонці.

Учені визначили раніше невідомий клас високоенергетичних частинок у верхніх шарах атмосфери Сонця, які відповідають за створення випромінювання, яке довгий час залишалося загадкою і яке спостерігається під час найпотужніших спалахів на нашій зірці. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Спалахи на Сонці — це викиди інтенсивного випромінювання та енергії, які формують космічну погоду. Ці спалахи часто чинять негативний вплив на системи зв'язку та навігації на Землі.

Фізики знали, що під час найпотужніших спалахів на Сонці класу Х виникає загадкове гамма-випромінювання, але вони не могли багато років визначити його джерело. Завдяки даним, зібраним гамма-телескопом Fermi, фізики з'ясували, які частинки відповідають за створення цього гамма-випромінювання і таким чином розгадали давню загадку Сонця.

В одному з регіонів у короні Сонця (верхня частина атмосфери нашої зірки) астрономи виявили трильйони частинок з енергією в кілька мільйонів електронвольт, які пов'язані зі спалахом класу Х і рухаються з майже швидкістю світла. Ці частинки мають вищу енергію, ніж типові частинки сонячних спалахів.

Фізики вважають, що ці частинки створюють гамма-випромінювання за допомогою процесу, відомого як гальмівне випромінювання. Це механізм, за якого легкі заряджені частинки, такі як електрони, випускають високоенергетичне світло під час зіткнення з плазмою в короні Сонця.

За словами вчених, на відміну від типових електронів, що прискорюються під час сонячних спалахів, кількість яких зазвичай зменшується зі збільшенням їхньої енергії, виявлена популяція частинок незвичайна, оскільки більшість цих частинок мають дуже високу енергію.

Також фізики кажуть, що це дослідження підтверджує давні теорії про те, як спалахи на Сонці прискорюють частинки до екстремальних енергій і підтримують їх у такому стані.

Ці прискорені заряджені частинки, за словами вчених, еволюціонують у виявлену популяцію частинок. Але поки що невідомо, чи є вони електронами або позитронами, тобто античастинками електронів.

Автори дослідження стверджують, що це відкриття заповнює критичні прогалини в розумінні фізики сонячних спалахів і може поліпшити моделі сонячної активності, що зрештою поліпшить прогнозування космічної погоди.

