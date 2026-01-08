"Пустеля Ейнштейна": дивна загадка блукаючих планет спантеличила вчених

За оцінками астрономів, у нашій галактиці Чумацький Шлях можуть перебувати трильйони блукаючих планет, не пов'язаних гравітацією з жодною зіркою. Але з ними пов'язана загадка, яку астрономи не можуть вирішити.

Блукаючі або вільно плаваючі планети — це клас об'єктів, які не пов'язані гравітацією з жодною зіркою і вільно переміщаються космосом. Одні блукаючі планети мають масу меншу за масу Юпітера, а інші — більшу. Але між цим діапазоном мас було виявлено всього кілька блукаючих планет. Ця так звана "пустеля Ейнштейна" спантеличила вчених, але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Science, запропонували ймовірне пояснення, пише IFLScience.

Блукаючі планети

Першу планету за межами Сонячної системи, або екзопланету, було виявлено 1992 року і виявилося, що вона обертається навколо пульсара. Це тип нейтронної зірки, що виникає після того, як масивна звичайна зірка закінчує своє життя і вибухає надновою. У 1995 році астрономи вперше виявили екзопланету, яка обертається навколо звичайної зірки. На сьогодні відомо про понад 6000 екзопланет. Але всі вони пов'язані гравітацією зі своїми зірками і обертаються навколо них.

У 2000 році астрономи вперше виявили блукаючу планету, яка вільно переміщається нашою галактикою. Всього кілька сотень таких планет було виявлено відтоді. За оцінками астрономів, у нашій галактиці Чумацький Шлях можуть перебувати трильйони блукаючих планет.

Екзопланети зазвичай знаходять за допомогою різних методів. Здебільшого нові світи астрономи виявляють, коли ті проходять на тлі своїх зірок і закривають собою їхнє світло, а також коли планети впливають своєю гравітацією на зірку, змушуючи останню "коливатися". Також кілька десятків екзопланет було виявлено за допомогою гравітаційного лінзування. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, будь-яка маса своєю гравітацією викривляє тканину простору-часу, а також світло, і що вона більша, то сильніше викривлення. Це можуть робити і планети. Наприклад, коли блукаюча планета проходить на тлі далекої зірки, то вона своєю гравітацією викривляє і підсилює світло цієї зірки. Таким чином можна виявити вільно плаваючу планету.

"Пустеля Ейнштейна"

Одна із загадок, пов'язаних із цими планетами називається "пустеля Ейнштейна", який передбачив ефект гравітаційного лінзування. Астрономи виявили багато подій гравітаційного лінзування, які, як вважається, спричинені блукаючими планетами малої маси (менше, ніж у Юпітера) і менше подій, спричинених об'єктами великої маси (більше, ніж у Юпітера). Але вчені виявили всього кілька блукаючих планет, які знаходяться між цими діапазонами мас. Таким чином існує загадкова "пустеля".

Автори нового дослідження виявили нову блукаючу планету з масою з майже масою Юпітера, яка якраз і знаходиться в "пустелі Ейнштейна". Вчені припускають, що, як і інші подібні об'єкти, вона була викинута зі своєї системи внаслідок динамічних процесів. Це може бути вплив сусідніх планет або ж зірки, що пролітає повз.

Але вчені кажуть, що досі невідомо, чому існує "пустеля Ейнштейна". Якщо планети регулярно викидаються зі своїх зоряних систем, то можна очікувати численних подій гравітаційного лінзування, зокрема й для планет із масою Юпітера. І все ж вони спостерігаються дуже рідко.

Поки в астрономів немає ідеального пояснення "пустелі Ейнштейна", хоча автори дослідження додають докази до гіпотези про те, що причина може полягати в тому, що більші планети викидаються зі своїх систем менш легко.

