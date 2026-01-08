Надзвичайна ситуація на МКС: NASA може достроково повернути астронавтів з орбіти на Землю

NASA розглядає можливість дострокового повернення астронавтів місії Crew-11 з Міжнародної космічної станції через проблеми зі здоров'ям в одного з них.

Проблеми зі здоров'ям у одного з астронавтів на борту Міжнародної космічної станції (МКС) можуть бути досить серйозними, щоб NASA достроково завершило місію Crew-11, пише Space.

У середу 7 січня NASA повідомило про те, що було скасовано і перенесено на поки що невідому дату вихід астронавтів у відкритий космос за межі МКС, який мав відбутися в четвер, 8 січня. У відкритий космос мали вийти астронавти NASA Зена Кардман і Майкл Фінк і провести за межами космічної станції 6,5 годин, проводячи необхідні роботи з обслуговування орбітального аванпосту.

У повідомленні NASA було сказано, що запланований вихід у відкритий космос було скасовано через виявлені проблеми зі здоров'ям в одного з астронавтів місії Crew-11. Але ім'я цього астронавта названо не було через медичну таємницю. Також NASA не повідомило подробиць про його або її стан.

Астронавти місії Crew-11 зліва направо: Олег Платонов, Кімія Юї, Зена Кардман і Майкл Фінк Фото: solar-system

У четвер, 8 січня, NASA представило нову інформацію про ситуацію на МКС. Повідомляється, що стан здоров'я одного з членів екіпажу МКС залишається стабільним. Але це не означає, що все повернулося в норму. Космічне агентство США повідомило, що розглядає можливість дострокового завершення місії Crew-11, а це означає, що астронавти можуть повернутися на Землю раніше запланованого терміну.

Екіпаж місії Crew-11 прибув на МКС 2 серпня 2025 року на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon. На космічну станцію прибули астронавти NASA Зена Кардман і Майкл Фінк, а також японський астронавт Кімія Юї та російський астронавт Олег Платонов. Додому вони мали повернутися на початку лютого. Тому можливе повернення астронавтів додому найближчими кількома днями, якщо NASA ухвалить таке рішення, не надто скоротить тривалість місії Crew-11.

Екіпаж місії Crew-11 прибув на МКС 2 серпня 2025 року на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon. Ілюстрація Фото: solar-system

Наразі на МКС перебувають ще троє астронавтів: Крістофер Вільямс із NASA і росіяни Сергій Кудь-Сверчков і Сергій Мікаєв, які прибули на орбіту борту російського космічного корабля "Союз" 27 листопада.

Що стосується виходу у відкритий космос, запланованого на 8 січня, то для Кардман це була б перша подібна подія, а для Фінка вже десята. На сьогоднішній день п'ять американських астронавтів здійснили по 10 виходів у відкритий космос: Боб Бенкен, Стівен Боуен, Кріс Кессіді, Майкл Лопес-Алегрія і Пеггі Вітсон. Світовий рекорд, 16 виходів у відкритий космос, належить російському астронавту Анатолію Соловйову.

NASA до виникнення надзвичайної ситуації на МКС планувало ще один вихід у відкритий космос, який мав відбутися 15 січня. Наразі невідомо чи буде, чи змінено цю дату.

