Компанія Ілона Маска показала ракету для польотів на Марс: її готують до запуску (фото)

Компанія SpaceX Ілона Маска активно готується до 12-го випробувального польоту найпотужнішої ракети у світі під назвою Starship. Але цього разу буде проведено випробування модернізованої версії ракети, яка призначена для польотів на Марс.

Starship — це найбільша та найпотужніша космічна ракета у світі. Її висота в зібраному вигляді становить понад 122 метри. Вона складається з двох повністю багаторазових ступенів: нижнього ступеня Super Heavy і 52-метрового верхнього ступеня, відомого як Starship, або просто Ship. По суті це космічний корабель, здатний перевозити як астронавтів, так і вантажі. У листопаді 2025 року компанія SpaceX Ілона Маска завершила випробування ракети Starship Version 2. Це був 11-й випробувальний політ цієї ракети, і він пройшов успішно. Тепер же до випробувального польоту готується Starship Version 3, модернізована версія, яка призначена для польотів на Марс, пише Space.

14 жовтня успішно завершився 11-й випробувальний політ мегаракети Starship

Компанія SpaceX завершила складання нижнього ступеня Super Heavy перед 12-м випробувальним польотом найпотужнішої ракети у світі під назвою Starship. Цей політ відбудеться в першому кварталі 2026 року. SpaceX показала фотографії прискорювача Super Heavy, який буде використовуватися під час чергового випробування Starship. Нижній ступінь Starship вже готовий до запуску і перебуває в комплексі Starbase в Техасі. Тепер залишилося тільки встановити верхній ступінь Starship, щоб найпотужніша ракета у світі змогла вирушити в космос під час чергового випробувального польоту.

Компанія SpaceX завершила складання нижнього ступеня Super Heavy перед 12-м випробувальним польотом найпотужнішої ракети у світі під назвою Starship Фото: SpaceX

Ця ракета являє собою модернізовану версію і називається Starship Version 3. У зібраному вигляді вона буде приблизно на 1,5 метра вищою за Starship Version 2. Також у цій версії ракети вперше будуть використані нові двигуни Raptor 3.

Starship — це найбільша і найпотужніша космічна ракета у світі. Її висота в зібраному вигляді становить понад 122 метри. Фото: SpaceX

Starship Version 3 — це перша версія ракети SpaceX, яка призначена для польотів на Марс. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує запустити кілька ракет Starship без екіпажу на Марс за першої ж нагоди, яка випаде в останні кілька місяців цього року. Річ у тім, що Земля і Марс шикуються в одну лінію для ефективних міжпланетних подорожей лише раз на 26 місяців.

Але перед польотом на Марс компанія SpaceX має провести випробування процесу дозаправки Starship на навколоземній орбіті. Також космічний корабель Starship, тобто верхній ступінь ракети, має ще вийти на навколоземну орбіту, адже до цього він здійснював тільки суборбітальні польоти.

