Астрономи розкрили одну із загадок Бетельгейзе: що змінює вигляд величезної зірки (фото)

Червоний надгігант Бетельгейзе стає більш тьмяним приблизно кожні 2100 днів. Учені підтвердили, що винуватець зменшення яскравості величезної зірки — її прихований компаньйон.

Астрономи люблять зірку Бетельгейзе, яка є червоним надгігантом і розташована на відстані приблизно 600 світлових років від Землі, за її велику яскравість. У той час як більшість зірок виглядають як крихітні точки світла, Бетельгейзе досить велика зірка і перебуває досить близько, щоб її можна було вивчати більш детально. Але ця зірка дивна, адже приблизно кожні 2100 днів у неї значно зменшується яскравість. У липні минулого року астрономи вирішили, що вони виявили поруч із Бетельгейзе зірку-компаньйона, яка могла б пояснити дивні зміни яскравості величезної зірки. Тепер же отримано докази, що ця зірка дійсно існує. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Вважається, що через кілька тисяч років Бетельгейзе вибухне надновою і ця подія буде такою ж яскравою в нічному небі, як і Місяць. Вибух буде видно із Землі протягом кількох тижнів. Але поки що цей червоний надгігант протягом тривалих періодів часу змінює свою яскравість, і астрономи вважають, що періодична зміна зовнішнього вигляду зірки пов'язана з наявністю зірки-компаньйона, яка отримала назву Сіварха.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл і наземних телескопів отримали підтвердження даним, отриманим півроку тому. Вони виявили слід від зірки-компаньйона Бетельгейзе і в такий спосіб підтвердили, що Сиварха існує. Ця зірка рухається через зовнішні шари атмосфери Бетельгейзе.

Бетельгейзе (праворуч) та її компаньйон Сіварха. Фотографію було отримано в липні 2025 року Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

За словами вчених, нові дані дають можливість спостерігати за тим, як гігантська зірка змінюється з часом. А виявлення сліду від зірки-компаньйона означає, що тепер можна зрозуміти, як такі зірки, як Бетельгейзе, еволюціонують, втрачають речовину і в кінцевому підсумку вибухають як наднові.

Астрономи виявили закономірність змін зовнішнього вигляду Бетельгейзе. Вони змогли розпізнати слід Сівархи, або газовий шлейф, тому що він складається з матеріалу, щільнішого за гази, що оточують його, із зовнішньої частини атмосфери Бетельгейзе.

Вважається, що через кілька тисяч років Бетельгейзе вибухне надновою і ця подія буде такою ж яскравою в нічному небі, як і Місяць Фото: wikipedia

Приблизно кожні 6 років Сіварха проходить між Бетельгейзе і Землею, і газовий шлейф стає видимим, і через свою щільність він змінює спектр кольорів, що випромінюються різними елементами в атмосфері Бетельгейзе. Тому гігантська зірка стає менш яскравою і змінює свій зовнішній вигляд під час спостереження із Землі.

Астрономи кажуть, що вони вперше побачили прямі докази газового сліду, який підтверджує, що у Бетельгейзе справді є прихований компаньйон, який формує її зовнішній вигляд і поведінку.

Зірка Сіварха поки прихована диском Бетельгейзе, але стане видимою 2027 року, і астрономи вже планують нові спостереження за цією зіркою.

