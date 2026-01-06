Виявлено те, чого у Всесвіті не повинно бути: цей об'єкт змінює уявлення про космос

Астрономи виявили те, чого у Всесвіті, згідно з поточними моделями, не повинно існувати. Вони виявили скупчення галактик, що існувало через 1,4 млрд років після Великого вибуху, яке має набагато гарячіший газ, ніж передбачає теорія.

За останні кілька років астрономи виявили багато об'єктів і явищ у космосі, які кидають виклик нашим найкращим уявленням про еволюцію Всесвіту і галактик у ньому. Тепер астрономи виявили в ранньому Всесвіті скупчення галактик, усередині якого міститься газ, що не повинен бути таким гарячим, як він є. Це відкриття суперечить існуючим моделям формування скупчень галактик, які передбачають, що такі температури газу спостерігаються тільки в більш зрілих і стабільних скупченнях галактик на більш пізніх етапах життя Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScinceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Астрономи виявили молоде скупчення галактик, що отримало назву SPT2349-56. Воно існувало вже через 1,4 млрд років після Великого вибуху, і астрономи побачили його таким, яким воно було 12,4 млрд років тому. Саме стільки світло скупчення галактик переміщалося до нас через космос.

Це скупчення містить приблизно 30 галактик, у яких зірки утворюються зі швидкістю, що перевищує швидкість зореутворення в Чумацькому Шляху в 5000 разів. Це скупчення галактик дуже масивне для свого віку, а його ядро має діаметр близько 500 000 світлових років, що в 5 разів перевищує розмір нашої галактики.

За словами астрономів, вони виявили, що міжгалактичний газ у скупченні щонайменше в 5 разів гарячіший, ніж припускають поточні моделі розвитку скупчень галактик. Цей газ має вищу температуру, яка оцінюється в 10 мільйонів градусів Цельсія, ніж спостерігається в сучасних зрілих скупченнях галактик. Вчені кажуть, що вони не очікували побачити такий гарячий газ через 1,4 млрд років після Великого вибуху. Згідно з теорією, гравітаційний вплив галактик та енергія зірок мали б нагрівати міжгалактичний газ дуже повільно і цей процес мав би займати мільярди років.

Скупчення галактик — це область простору, де гравітація посилюється в міру того, як галактики притягують одна одну. Ця гравітація впливає на газ міжгалактичний газ, збільшує його енергію і температуру.

Художнє зображення міжгалактичного газу в скупченні SPT2349-56 Фото: ScienceAlert

На основі наявних моделей, одна тільки гравітація не могла б створити таку температуру. Астрономи припускають, що потужні струмені, які виходять як мінімум від трьох надмасивних чорних дір у скупченні SPT2349-56, можуть давати додаткову енергію.

За словами астрономів, імовірно, надмасивні чорні діри в цьому скупченні вже тоді закачували величезну кількість енергії в навколишнє середовище і формували молоде скупчення галактик набагато раніше, а отже, чинили сильніший вплив на їхній розвиток, ніж передбачалося.

Сучасні моделі припускають, що масивні запаси газу, які утворюють міжгалактичне середовище в скупченнях галактик, збираються, а потім нагріваються гравітаційними взаємодіями між компонентами молодого скупчення, яке перетворюється на більш зрілий, стабільний об'єкт.

Нові дані показують, що формування скупчень галактик відбувається не так, як передбачалося, а отже, можливо, доведеться переглянути процес і швидкість еволюції скупчень галактик.

Розуміння скупчень галактик — це ключ до розуміння найбільших галактик у Всесвіті. Ці галактики здебільшого перебувають у скупченнях, і їхня еволюція значною мірою визначається середовищем скупчень у процесі їхнього формування, зокрема й міжгалактичним середовищем, кажуть учені.

Нове відкриття свідчить про те, що теоретичне розуміння еволюції скупчень галактик далеко не повне і потрібні нові дослідження раннього Всесвіту.

Як уже писав Фокус, рідкісне вирівнювання планет відбудеться 2026 року, але є одна проблема.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснили, що буде, якщо Земля раптово зупиниться.