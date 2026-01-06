Усе навколо полетить на схід: учені пояснили, що буде, якщо Земля раптово зупиниться

Учені кажуть, що ймовірність того, що Земля може раптово припинити своє обертання дуже мала, але ніколи не дорівнює нулю. Такий сценарій, за словами експертів, закінчився б дуже плачевно для всього живого на планеті.

Спершу дослідники радять уявити, що ви перебуваєте на каруселі, яка різко зупиняється, але люди в ній продовжують рухатися. Найімовірніше, пасажири каруселі травмуються, бо інерція кине їх уперед на огорожу. На щастя, жодна карусель не обертається зі швидкістю Землі — 1600 км на годину, пише IFL Science.

Якби Земля раптово зупинилася, то вся вода, каміння та інші об'єкти на планеті полетіли б на схід із неймовірною швидкістю. Частини самої планети полетіли б у космос, щоб потім знову впасти на її поверхні.

За словами старшого геолога Національного музею авіації та космонавтики Смітсонівського інституту у Вашингтоні Джеймса Зімбельмана, фрагменти Землі, які полетіли в космос, будуть притягнуті назад, а від їхнього падіння земна кора перетвориться на розплавлений "океан каменів".

Але є і хороші новини. Земля не зможе раптово зупинитися, якщо не станеться якогось катастрофічного зіткнення з іншим небесним тілом. Попри це, у давні часи наша планета все ж рухалася швидше, ніж у наші дні.

Рух Землі може прискорюватися і сповільнюватися через виверження вулканів, а також рух льоду і ґрунтових вод. Але, за оцінками вчених, обертання Землі загалом сповільнюється приблизно на 1-2 мілісекунди за кожні 100 років.

"За період із 2000 до 2018 року швидкість збільшення тривалості доби через рух льоду і ґрунтових вод становила 1,33 мілісекунди за сторіччя — швидше, ніж за будь-який період за попередні 100 років, коли вона коливалася від 0,3 до 1,0 мілісекунди за сторіччя", — кажуть у NASA.

Якщо викиди на планеті продовжать зростати, то тривалість доби, через зміну клімату, сягне 2,62 мілісекунди на 100 років. Це перевершить ефект від приливного впливу Місяця, який у середньому збільшує земний день на 2,4 мілісекунди на століття.

Такий ефект учені називають місячним приливним тертям, яке збільшує земну добу протягом мільярдів років.

Подібні зміни може бути важко помітити, але в довгостроковій перспективі різниця буде відчутна. Близько 600 мільйонів років тому, якщо припустити середнє збільшення тривалості доби приблизно на 1,8 мілісекунди на століття, Земля оберталася навколо своєї осі один раз кожні 21 годину.

Основним фактором, що уповільнює обертання Землі, є приливне тертя між Землею і Місяцем.

"Місяць продовжує віддалятися від Землі зі швидкістю приблизно 4 см на рік, при цьому його дрейф сповільнюється в міру віддалення. Енергія, що штовхає його геть, надходить здебільшого з океанів Землі, які, з одного боку, випинаються під дією місячної гравітації, а з іншого — чинять власне гравітаційне тяжіння на Місяць", — кажуть експерти.

Це повільний процес, але в кінцевому підсумку, якби Земля і Сонце продовжували нескінченно рухатися разом, Земля опинилася б у приливному захопленні з Місяцем, і тільки один бік нашої планети бачив би наш супутник.

Але, цілком ймовірно, Земля не побачить цього часу, будучи поглиненою Сонцем у фазі червоного гіганта, приблизно через 7,6 мільярда років. Іншими словами, Земля перестане обертатися, коли стане всього лише невеликою частиною нашої зірки.

Нагадаємо, фотограф за допомогою камери та печери показав, як обертається Земля. Фотограф встановив камеру в печері та залишив її там на всю ніч, щоб наочно показати обертання Землі.