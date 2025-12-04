Фотограф за допомогою камери та печери показав, як обертається Земля (відео)

Фотограф встановив камеру в печері та залишив її там на всю ніч, щоб наочно показати обертання Землі.

"Я залишив свою камеру всередині печери, яка знаходиться на вершині гори. Камера залишалася там усю ніч, щоб показати обертання Землі", — написав автор відео, яке було опубліковано в соцмережі.

На захопливому відео видно, як нічне небо зміщується по відношенню до входу в печеру.

За словами вчених, наша планета обертається в космосі, немов дзига. Земля здійснює один повний оберт кожні 24 години зі швидкістю близько 1670 км/год на екваторі, пише Space.com.

Обертаючись навколо своєї осі, наша планета також обертається і навколо Сонця. Щоб завершити свою подорож навколо Сонця, Землі потрібен рік. Своєю орбітою навколо Сонця планета мчить із запаморочливою швидкістю близько 107 тис. км/год.

Відео дня

Така швидкість набагато перевищує всі можливі транспортні засоби, на яких коли-небудь їздила людина.

Рух Землі рівномірний — планета обертається навколо своєї осі та навколо Сонця з однаковою швидкістю вже протягом мільярдів років.

У міру того, як Земля рухається своєю злегка овальною траєкторією навколо Сонця, її швидкість справді змінюється: трохи збільшується під час наближення до Сонця і трохи зменшується під час віддалення. Але ці зміни відбуваються настільки поступово і плавно, що ви їх зовсім не відчуваєте.

Учені пропонують згадати політ у літаку, який досяг своєї крейсерської висоти. Двигуни гудуть і літак мчить у небі з величезною швидкістю, але всередині літака все спокійно, і здається, що ви просто сидите на місці. Це тому, що літак, ви і все інше в ньому рухаються з однією швидкістю і в одному напрямку.

Завдяки плавному польоту, пасажири не відчувають швидкості, саме тому люди на Землі не відчувають, що мчать на величезній швидкості в космосі. Стілець під вами, дерева за вікном, будівлі, океани — все рухається разом із Землею.

Люди ніколи не зможуть відчути рух планети, тільки якщо вона раптово не змінить свою швидкість або напрямок обертання.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому на нашій планеті стало багато кисню. Відомо, що обертання Землі навколо своєї осі сповільнюється протягом усієї її 4,5-мільярдної історії існування. Вчені вважають, що саме це сповільнення зіграло ключову роль у появі кисню на планеті і пояснюють, як це сталося.