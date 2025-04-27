Обертання Землі сповільнюється: вчені з'ясували, чому на нашій планеті стало багато кисню

Насичення атмосфери Землі киснем у далекому минулому дозволило виникнути складному життю. Фактично без цього не з'явилися б люди. Відомо, що обертання Землі навколо своєї осі сповільнюється протягом усієї її 4,5-мільярдної історії існування. Науковці вважають, що саме це сповільнення зіграло ключову роль у появі кисню на планеті та пояснюють, як це сталося.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише ScienceAlert.

Швидкість обертання Землі навколо своєї осі визначає тривалість доби на нашій планеті, а отже тривалість дня і ночі. Але швидкість обертання Землі сповільнюється з моменту її формування і це відбувається і зараз, вважають учені. Причина уповільнення обертання Землі полягає в тому, що Місяць чинить гравітаційний вплив на нашу планету, що викликає уповільнення обертання, оскільки Місяць поступово віддаляється від нас.

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На основі викопних даних учені раніше з'ясували, що, наприклад, 1,4 млрд років тому доба на Землі тривала 18 годин, а ще 70 млн років тому — 23,5 години. Що далі перебуватиме Місяць, то довшою ставатиме доба на Землі в майбутньому.

Автори дослідження вважають, що збільшення тривалості світлового дня призвело до того, що атмосфера Землі мільярди років тому наповнилася киснем, що дало змогу виникнути складному життю, зокрема й людям.

Учені вважають, що приблизно 2,4 млрд років тому відбулася подія, відома як Киснева катастрофа, коли атмосфера Землі наповнилася величезною кількістю кисню. Автори дослідження пов'язують цю та іншу подію, відому як Друга киснева катастрофа, з діяльністю таких мікроорганізмів, як ціанобактерії.

Учені дійшли висновку, що збільшення тривалості світлового дня дало змогу ціанобатеріям унаслідок фотосинтезу виробляти більше кисню. Тобто Земля стала отримувати більше сонячного світла за триваліший період у добі і це дало можливість створювати більшу кількість кисню.

Автори дослідження дійшли такого висновку після дослідження бактерій, які живуть на дні озера Гурон, і вважаються аналогами ціанобактерій, які жили на Землі мільярди років тому.

У результаті експериментів у лабораторії вчені з'ясували, що чим більше безперервного сонячного світла отримують бактерії, тим більше кисню вони виробляють.

Науковці також створили моделювання сповільнення обертання Землі навколо своєї осі в різні періоди історії та пов'язали ці дані з результатами експериментів із бактеріями.

З огляду на це вчені вважають, що дві події в історії Землі, коли на планеті стало дуже багато кисню, пов'язані якраз зі зміною швидкості обертання нашої планети навколо своєї осі і збільшенням тривалості фотосинтезу ранніх мікроорганізмів.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що обертання Землі коливається сильніше, ніж очікувалося і щось висмоктує вологу з надр планети.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше побачили живою в дикій природі невловиму глибоководну котячу акулу. Досі вчені могли вивчати цей вид за допомогою мертвих екземплярів, виловлених рибалками в Індонезії.