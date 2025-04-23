Обертання Землі коливається сильніше, ніж очікувалося: щось висмоктує вологу з надр планети

Спостереження показують, що вісь Землі невблаганно змінюється, внаслідок чого обертання нашої планети коливається сильніше, ніж прогнозували дослідники. У новому аналізі вчені стверджують, що нарешті зрозуміли, чому це відбувається.

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Про це пише IFLScience.

Глобальне потепління планети, про яке роками попереджають учені, затоплює низинні прибережні регіони, але також і висушує землю за їхніми межами. Найсерйозніші наслідки цих змін спостерігаються для сільського господарства та екосистем, які залежать від вологості ґрунту. Однак ці зміни також можуть змінювати напрямок осі Землі — вчені вважають, це може стати корисним способом моніторингу глобального масштабу змін.

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Вищі температури посилюють випаровування з озер і річок, а також спричиняють швидше висихання ґрунту. У деяких місцях цьому протидіє збільшення кількості опадів, але це трапляється рідко. Ба більше, навіть там, де кількість опадів збільшилася, вони часто йдуть сильнішими ривками, залишаючи достатньо часу для висихання ґрунту між ними.

У новому дослідженні, проведеному вченими з Техаського і Сеульського університетів, вчені зосередилися на вивченні феномена втрати води з ґрунту. Результати вказують на те, що всього за два роки, з 2000 по 2002, глобальна вологість ґрунту знизилася на 1614 гігатонн. Для порівняння, Гренландія втратила близько 900 гігатонн льоду за вдвічі більший період часу. Після 2002 року вчені також зафіксували втрату вологи з надр планети, але повільнішими темпами. Усе це призвело до зміщення осі Землі на 45 сантиметрів уже до 2012 року.

Кора нашої планети може бути тонкою шкірою Землі, але вона також здатна впливати та на все тіло під нею. Наприклад, накопичення льоду в одному місці, особливо поблизу екватора, може призвести до невеликого нахилу Землі, змінивши напрямок, куди вказує вісь планети. Складно уявити, що вологість ґрунту також здатна робити це, однак, схоже, це справді так.

Ще 2021 року аналіз учених показав, що вісь Землі нахилилася сильніше, ніж могла б пояснити втрата льоду сама по собі. Дослідники вважають, що саме втрата ґрунтових вод і вологи в ґрунті є причиною решти змін.

Тепер оновлене і розширене дослідження дійшло тих самих висновків. Вчені також спробували відповісти на питання про те, наскільки сильно посуха насправді впливає на нашу планету. Модель, заснована на реконструкції з використанням рівня світового океану в період до початку змін, вказує на те, що в період між 2000 і 2002 роками ґрунт Землі втратив неймовірну кількість вологи — вдвічі більшу, ніж за два десятиліття до того. З 2002 року втрата вологи тривала, з деякими підйомами та спадами, але набагато повільнішими темпами.

За словами співавтора дослідження, професора Кларка Вілсона з Техаського університету, різка зміна кількості вологи в надрах Землі відповідає великій втраті води з континентів. Автори дослідження вважають, що така тенденція, ймовірно, зумовлена змінами в кількості опадів, а не швидшим випаровуванням. Це пов'язано з тим, що нижча швидкість вітру і підвищене блокування сонячного світла аерозолями врівноважили ефекти вищих температур.

Раніше Фокус писав про те, що в Землі прихований величезний запас води, який ми не бачимо: втричі більший за Світовий океан.