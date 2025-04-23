Вращение Земли колеблется сильнее, чем ожидалось: что-то высасывает влагу из недр планеты

Наблюдения показывают, что ось Земли неумолимо меняется, в результате чего вращение нашей планеты колеблется сильнее, чем прогнозировали исследователи. В новом анализе ученые утверждают, что наконец-то поняли, почему это происходит.

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Об этом пишет IFLScience.

Глобальное потепление планеты, о котором годами предупреждают ученые, затапливает низменные прибрежные регионы, но также и иссушает землю за их пределами. Наиболее серьезные последствия этих изменений наблюдаются для сельского хозяйства и экосистем, которые зависят от влажности почвы. Однако эти изменения также могут менять направление оси Земли — ученые считают, это может стать полезным способом мониторинга глобального масштаба изменений.

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Более высокие температуры усиливают испарение из озер и рек, а также вызывают более быстрое высыхание почвы. В некоторых местах этому противодействует увеличение количества осадков, но это случается редко. Более того, даже там, где количество осадков увеличилось, они часто идут более сильными рывками, оставляя достаточно времени для высыхания почвы между ними.

В новом исследовании, проведенном учеными из Техасского и Сеульского университетов, ученые сосредоточились на изучении феномена потери воды из почвы. Результаты указывают на то, что всего за два года, с 2000 по 2002, глобальная влажность почвы снизилась на 1614 гигатонн. Для сравнения, Гренландия потеряла около 900 гигатонн льда за вдвое больший период времени. После 2002 года ученые также зафиксировали потерю влаги из недр планеты, но более медленными темпами. Все это привело к смещению оси Земли на 45 сантиметров уже к 2012 году.

Кора нашей планеты может быть тонкой кожей Земли, но она также способна влиять и на все тело под ней. Например, накопление льда в одном месте, особенно вблизи экватора, может привести к небольшому наклону Земли, изменив направление, куда указывает ось планеты. Сложно представить, что влажность почвы также способна делать это, однако, похоже, это действительно так.

Еще в 2021 году анализ ученых показал, что ось Земли наклонилась сильнее, чем могла бы объяснить потеря льда сама по себе. Исследователи полагают, что именно потеря грунтовых вод и влаги в почве является причиной остальных изменений.

Теперь обновленное и расширенное исследование пришло к тем же выводам. Ученые также попытались ответить на вопрос о том, насколько сильно засуха на самом деле влияет на нашу планету. Модель, основанная на реконструкции с использованием уровня мирового океана в период до начала изменений, указывает на то, что в период между 2000 и 2002 годами почва Земли потеряла невероятное количество влаги — вдвое большее, чем за два десятилетия до того. С 2002 года потеря влаги продолжалась, с некоторыми подъемами и спадами, но гораздо более медленными темпами.

По словам соавтора исследования, профессора Кларка Уилсона из Техасского университета, резкое изменение количества влаги в недрах Земли соответствует большой потере воды с континентов. Авторы исследования полагают, что такая тенденция, вероятно, обусловлена изменениями в количестве осадков, а не более быстрым испарением. Это связано с тем, что более низкая скорость ветра и повышенное блокирование солнечного света аэрозолями уравновесили эффекты более высоких температур.

Ранее Фокус писал о том, что в Земле скрыт огромный запас воды, который мы не видим: в три раза больше чем Мировой океан.