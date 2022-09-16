Ученые рассказали, что произойдет с Землей, если она будет вращаться на боку

В первые дни существования Земли гигантское столкновение заставило нашу планету вращаться под углом. Этот небольшой наклон позволил жизни процветать. Но какой бы она была, если бы столкновение заставило Землю вращаться под гораздо более резким наклоном, объяснили эксперты.

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Около 4,5 миллиардов лет назад наша планета столкнулась с Тейей — протопланетой размером с Марс. Это столкновение было настолько сильным, что Земля почти превратилась в облако испарившейся породы. Удар также наклонил ось Земли на 70 градусов от оси ее орбиты. К счастью для нас, возникшей после огромного крушения, этот экстремальный наклон со временем уменьшился и установился на нынешнем уровне 23,5 градуса, пишет What If.

Но что, если бы столкновение с Тейей перевернуло Землю на 90 градусов? Чем эта Земля отличалась бы от нашей? И в чем же дело с этим наклоном?

Благодаря этому наклону у нас есть времена года. Когда северный полюс направлен к Солнцу, то в Северном полушарии наступает лето, а в Южном — зима. Когда же, спустя 6 месяцев, южный полюс разворачивается к Солнцу — наблюдается противоположная ситуация.

Если бы наша планета вращалась на боку, Северный полюс был бы напрямую обращен к Солнцу, а Южный наоборот полностью погружен во тьму. Через полгода все бы менялось. И тогда бы у нас была шестимесячная зима и шестимесячное лето.

[ + – ] Настоящее значение наклона составляет 23,5 градуса

Звучит не так уж и плохо, но в реальности это не так. На самом деле, всякий раз, когда одно из полушарий будет обращено прямо к Солнцу, оно будет получать солнечный свет круглосуточно и без выходных в течение 6 месяцев подряд. США, Швеция, Япония и все остальные страны Северного полушария полгода будут облучаться постоянным солнечным светом. Вам придется привыкнуть ко сну, когда солнце встает, и запастись солнцезащитным кремом.

В июле в северном полушарии будут знойные температуры от 80 до 100 °.C Пылающий климат будет свирепым на полюсах, в частности на севере. Повышение температуры океана вызовет более сильные и частые ураганы. А поскольку погода теперь будет вездесущей, вся планета начнет страдать от сильных засух в летние месяцы.

Что же касается жизни в "зимний" период? Вместо надежного SPF вам нужно будет запустить фонариками, лампами и свечами, потому что эти 6 месяцев будут окутаны тьмой. Половина года будет длинной-долгой ночью. И вдобавок к фонарикам нужно будет купить самую теплую зимнюю куртку. Многомесячная ночь полушария будет морозной. Погода станет такой же холодной, как Северный полюс зимой, с вихрями холодных ветров.

Хорошая новость заключается в том, что Земля не превратится в ледяной шар. Даже в самые холодные месяцы она не будет полностью покрыта льдом. Все потому, что полюса не будут зимовать достаточно долго, чтобы полностью замерзнуть. Вместо этого вы увидите сезонный снег, простирающийся от Северной Африки до Ближнего Востока. Только два места могут удерживать этот снег в течение всего года. Анды на западе Южной Америки и крайние высокогорья восточной Африки.

[ + – ] Если бы наша планета вращалась на боку, Северный полюс был бы напрямую обращен к Солнцу, а Южный наоборот полностью погружен во тьму

Так какой же будет жизнь на Земле с таким наклонном? Ну, во-первых, многие наши прибрежные города теперь окажутся под водой. А все потому, что на этой вращающейся вбок Земле весь лед, покрывающий Антарктиду, Гренландию и горные ледники, растает. Это приведет к тому, что океаны поднимутся на 70 м.

Многие люди будут вынуждены покинуть свои дома. Но проблемы не остановятся на этом. Такие экстремальные колебания температуры сделают большую часть Европы непригодной для жизни. Если вы все еще захотите остаться там, вам придется иметь дело с суровыми зимами, за которыми следует кипящее жаркое лето. С другой стороны, в Антарктиде будет относительно стабильный климат от 0 до 20 ° C.

Когда дело дойдет до выращивания пищи, нам придется работать в сжатые сроки. Поскольку у нас будет всего три более мягких летних месяца, чтобы посадить и собрать урожай.

У нас будет всего два полуторамесячных периода в году, чтобы вырастить достаточно еды для миллиардов людей. В результате массовый голод затруднит существование любой цивилизации. И если вы думаете, что непрекращающийся голод и затопление пригодных для жизни земель будут ужасны, подождите, пока вы не услышите о том, что эти летние температуры сделают с вами.

К сожалению, при температуре 60 °C люди начнут страдать от гипертермии. Ваше тело не просто пострадает от худшего теплового удара, оно через 10 минут буквально выкипит изнутри.

Голод, плюс затопленные города, плюс мир, который постоянно прыгает от невероятно теплого к невероятно холодному климату, в итоге приведут к гибели нашего человечества.