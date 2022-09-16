Учені розповіли, що станеться із Землею, якщо вона обертатиметься на боці

У перші дні існування Землі гігантське зіткнення змусило нашу планету обертатися під кутом. Цей невеликий нахил дозволив життю процвітати. Але якою б вона була, якби зіткнення змусило Землю обертатися під значно різкішим нахилом, пояснили експерти.

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Близько 4,5 мільярда років тому наша планета зіткнулася з Тейєю — протопланетою розміром із Марс. Це зіткнення було настільки сильним, що Земля майже перетворилася на хмару породи, що випарувалася. Удар також нахилив вісь Землі на 70 градусів від осі її орбіти. На щастя для нас, цей екстремальний нахил, що виник після величезної катастрофи, згодом зменшився та встановився на нинішньому рівні 23,5 градуса, пише What If.

Але що, якби зіткнення з Теєю перевернуло Землю на 90 градусів? Чим ця Земля відрізнялася б від нашої? І в чому справа з цим нахилом?

Завдяки цьому нахилу в нас є пори року. Коли північний полюс спрямований до Сонця, то Північній півкулі настає літо, а Південній — зима. Коли ж через 6 місяців південний полюс розвертається до Сонця — спостерігається протилежна ситуація.

Якби наша планета оберталася на боці, Північний полюс був би звернений до Сонця, а Південний навпаки повністю занурений у темряву. За пів року все б змінювалося. І тоді б у нас була шестимісячна зима та шестимісячне літо.

[ + – ] Справжнє значення нахилу становить 23,5 градуса

Звучить не так все й погано, але насправді це погано. Насправді щоразу, коли одна з півкуль буде повернена прямо до Сонця, вона отримуватиме сонячне світло цілодобово та без вихідних протягом 6 місяців поспіль. США, Швеція, Японія та всі інші країни Північної півкулі пів року опромінюватимуться постійним сонячним світлом. Вам доведеться звикнути до сну, коли сонце підводиться, і запастися сонцезахисним кремом.

У липні в північній півкулі будуть спекотні температури від 80 до 100° C. Палючий клімат буде лютим на полюсах, зокрема на півночі. Підвищення температури океану викликає сильніші та частіші урагани. А оскільки погода тепер буде всюдисуща, вся планета почне страждати від сильних посух у літні місяці.

Що ж до життя в "зимовий" період? Замість надійного SPF вам потрібно буде запустити ліхтариками, лампами та свічками, тому що ці 6 місяців будуть оповиті пітьмою. Половина року буде довгою-довгою вночі. До того ж до ліхтариків потрібно буде купити найтеплішу зимову куртку. Багатомісячна ніч півкулі буде морозною. Погода стане такою ж холодною, як Північний полюс узимку, з вихорами холодних вітрів.

Хороша новина полягає в тому, що Земля не перетвориться на крижану кулю. Навіть у найхолодніші місяці вона не буде повністю покрита льодом. Усе тому, що полюси не зимуватимуть досить довго, щоб повністю замерзнути. Натомість ви побачите сезонний сніг, що простягається від Північної Африки до Близького Сходу. Лише два місця можуть утримувати цей сніг протягом усього року — Анди на заході Південної Америки та крайні високогір'я східної Африки.

[ + – ] Якби наша планета оберталася на боці, Північний полюс був би повернений безпосередньо до Сонця, а Південний навпаки повністю занурений у пітьму

То яким же буде життя на Землі з таким нахилом? Ну, по-перше, багато наших прибережних міст тепер опиняться під водою. А все тому, що на цій Землі, що обертається вбік, весь лід, що покриває Антарктиду, Гренландію та гірські льодовики, розтане. Це призведе до того, що океани піднімуться на 70 метрів.

Багато людей будуть змушені залишити свої будинки. Але проблеми на цьому не зупиняться. Такі екстремальні коливання температури зроблять більшу частину Європи непридатною для життя. Якщо ви все ще захочете залишитися там, вам доведеться мати справу із суворими зимами, за якими слідує кипуче спекотне літо. З іншого боку, в Антарктиді буде відносно стабільний клімат від 0 до 20°С.

Коли справа дійде до вирощування їжі, нам доведеться працювати в стислий термін. Оскільки в нас буде всього три м'якіші літні місяці, щоб посадити й зібрати врожай.

У нас буде всього два півторамісячні періоди на рік, щоб виростити достатньо їжі для мільярдів людей. У результаті масовий голод ускладнить існування будь-якої цивілізації. І якщо ви думаєте, що безперервний голод і затоплення придатних для життя земель будуть жахливі, зачекайте, поки ви не відчуєте, що ці літні температури зроблять із вами.

На жаль, за температури 60°C люди почнуть страждати від гіпертермії. Ваше тіло не просто постраждає від найгіршого теплового удару, воно через 10 хвилин буквально википить зсередини.

Голод, плюс затоплені міста, плюс світ, який постійно стрибає від неймовірно теплого до неймовірно холодного клімату, призведе до загибелі нашого людства.