Учені вперше побачили живою в дикій природі невловиму глибоководну котячу акулу (відео)

Уперше вчені зняли на відео живу строкату строкату пуголовчасту акулу (Cephaloscyllium pictum), яка є невловимим представником сімейства котячих акул. Досі вчені могли вивчати цей вид за допомогою мертвих екземплярів, виловлених рибалками в Індонезії.

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Дослідження опубліковано в журналі Oryx, пише IFLScience.

Вчені вирішили дослідити глибоководне середовище Тихого океану біля узбережжя Східного Тимору в Південно-Східній Азії з використанням спеціальних камер. На подив вчених, камерам вдалося зафіксувати строкату головчасту акулу на глибині 536 і 570 метрів, яка спокійно плавала у своєму звичному середовищі існування.

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Спочатку ідентифікувати цю акулу виявилося складно, але вчені все ж таки змогли з'ясувати, що це справді представник невловимого виду Cephaloscyllium pictum із сімейства котячих акул. Багато акул цього виду мають чітко виражений плямистий колірний малюнок.

Раніше цей вид вчені змогли ідентифікувати і вивчити тільки за допомогою мертвих екземплярів, яких продавали рибалки на рибних ринках в Індонезії. Тепер же виявлена акула показує, що ареал проживання цього виду протирається на 1100 км далі. Вчені вважають, що цей вид акул може бути не таким невловимим, як передбачалося раніше.

Науковці кажуть, що ці головасті акули живуть досить глибоко у водах Тихого океану, а тому за допомогою глибоководних досліджень раніше не вдавалося їх виявити живими. Тому доводилося вивчати лише мертвих акул, виловлених рибалками.

Акули виду Cephaloscyllium pictum мають струнке тіло з короткою, широкою, заокругленою і приплюснутою головою. Максимальна довжина цих акул становить 72 см. Вчені дуже мало знають про спосіб життя цих акул, але нове відкриття допоможе краще їх вивчити.

Однією з особливостей усіх головоногих акул, до яких належать кілька видів, є те, що вони можуть накачувати себе водою, щоб врятуватися від хижаків. Таким чином акула може перебувати в різноманітних щілинах і звідти її не можуть витягнути хижаки.

Нагадуємо, що Східний Тимор є молодою країною, яка була створена лише 2002 року. Вона займає східну частину острова Тимор. З XVI століття по 1975 рік ця територія була колонією Португалії, а потім була анексована Індонезією. І лише 23 роки країна отримала повну незалежність, але це одна з найбідніших країн у світі.

Вчені кажуть, що нове відкриття доводить, що води Тихого океану біля Східного Тимору є місцем великого морського біорізноманіття і там, можливо, мешкають інші невловимі види.

Як уже писав Фокус, деякі акули планують свої напади на людей, але не всі. Акули часто сприймаються як найжахливіші створіння в океані, проте цей образ значною мірою нав'язаний засобами інформації. Насправді акули можуть нападати з безлічі різних причин і тепер вчені знайшли ще одну, яку раніше не брали до уваги.

Також Фокус писав про те, що людство може перетворитися на маленьких зелених чоловічків. Люди еволюціонували в умовах прийнятної гравітації, придатної для дихання атмосфери та інших факторів, які зробили Землю придатною для життя. Але люди можуть стати абсолютно новим видом, коли заселять Марс, вважають учені.