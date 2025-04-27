Ученые впервые увидели живой в дикой природе неуловимую глубоководную кошачью акулу (видео)

Впервые ученые засняли на видео живую пеструю головастую акулу (Cephaloscyllium pictum), которая является неуловимым представителем семейства кошачьих акул. До сих пор ученые могли изучать этот вид с помощью мертвых экземпляров, выловленных рыбаками в Индонезии.

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Исследование опубликовано в журнале Oryx, пишет IFLScience.

Ученые решили исследовать глубоководную среду Тихого океана у побережья Восточного Тимора в Юго-Восточной Азии с использованием специальных камер. К удивлению, ученых, камерам удалось запечатлеть пеструю головастую акулу на глубине 536 и 570 метров, которая спокойно плавала в своей привычной среде обитания.

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Изначально идентифицировать эту акулу оказалось сложно, но ученые все же смогли выяснить, что это действительно представитель неуловимого вида Cephaloscyllium pictum из семейства кошачьих акул. Многие акулы этого вида имеют четко выраженный пятнистый цветовой рисунок.

Ранее этот вид ученые смогли идентифицировать и изучить только с помощью мертвых экземпляров, которых продавали рыбаки на рыбных рынках в Индонезии. Теперь же обнаруженная акула показывает, что ареал обитания этого вида протирается на 1100 км дальше. Ученые считают, что этот вид акул может быть не таким неуловимым, как предполагалось ранее.

Ученые говорят, что эти головастые акулы живут довольно глубоко в водах Тихого океана, а потому с помощью глубоководных исследований ранее не удавалось их обнаружить живыми. Поэтому приходилось изучать только мертвых акул, выловленных рыбаками.

Акулы вида Cephaloscyllium pictum имеют стройное тело с короткой, широкой, закругленной и приплюснутой головой. Максимальная длина этих акул составляет 72 см. Ученые очень мало знают об образе жизни этих акул, но новое открытие поможет лучше их изучить.

Одной из особенностей всех головастых акул, включающих несколько видов, является то, что они могут накачивать себя водой, чтобы спастись от хищников. Таким образом акула может находится в разнообразных щелях и оттуда ее не могут вытащить хищники.

Напоминаем, что Восточный Тимор является молодой страной, которая была создана только в 2002 году. Она занимает восточную часть острова Тимор. С XVI века по 1975 год эта территория была колонией Португалии, а затем была аннексирована Индонезией. И только 23 года страна получила полную независимость, но это одна из самых бедных стран в мире.

Ученые говорят, что новое открытие доказывает, что воды Тихого океана возле Восточного Тимора являются местом большого морского биоразнообразия и там, возможно, обитают другие неуловимые виды.

Как уже писал Фокус, некоторые акулы планируют свои нападения на людей, но не все. Акулы часто воспринимаются как самые чудовищные создания в океане, однако этот образ в значительной степени навязан средствами информации. В действительности акулы могут нападать по множеству различных причин и теперь ученые нашли еще одну, которую ранее упускали из виду.

Также Фокус писал о том, что человечество может превратиться в маленьких зеленых человечков. Люди эволюционировали в условиях приемлемой гравитации, пригодной для дыхания атмосферы и других факторов, которые сделали Землю пригодной для жизни. Но люди могут стать совершенно новым видом, когда заселят Марс, считают ученые.