Маленькі зелені чоловічки: люди стануть абсолютно новим видом, як це може статися

Людство еволюціонувало в умовах прийнятної гравітації, придатної для дихання атмосфери та інших чинників, які зробили Землю придатною для життя. Але люди можуть стати абсолютно новим видом, коли заселять Марс.

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Про це пише IFLScience.

Поки що ніхто не може сказати, коли люди створять постійні поселення на Червоній планеті, але деякі вчені вважають, що це може статися вже в цьому столітті. Але вижити на Марсі людям буде складно, адже умови на цій планеті сильно відрізняються від земних.

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На Марсі гравітація становить лише 30% від земної, тонка атмосфера Червоної планети складається переважно з вуглекислого газу, а поверхня піддається шкідливому випромінюванню Сонця, що створює високі рівні радіації. Можливо, люди зможуть адаптуватися до нових умов так само, як ми адаптувалися до постійно мінливих умов на Землі.

Біолог Скотт Соломон з Університету Райса, вважає, що люди можуть еволюціонувати в абсолютно новий вид на Марсі. Але цей еволюційний шлях, найімовірніше, сильно відрізнятиметься від еволюції на Землі. Найімовірніше, як вважає вчений, люди стануть виглядати зовсім інакше, хоча складно спрогнозувати, як саме. Можливо, відбудуться сильні зміни в біології та генетиці майбутніх жителів Марса.

За словами Соломона, найбільшою проблемою для людей на Марсі є радіація. Річ у тім, що магнітне поле Землі захищає нас від шкідливого випромінювання Сонця, а також від космічного випромінювання, яке могло б сильно зашкодити нашим тілам і викликати різні, навіть смертельні, хвороби. Але у Марса немає магнітного поля, а також немає щільної товстої атмосфери. Тому на поверхні Марса можна отримати величезні дози радіації.

Учений вважає, що навіть якщо люди створять спеціальні скафандри і створять особливі поселення, радіація, найімовірніше, все одно візьме своє. Тому рівень захворюваності на рак на Марсі, ймовірно, буде набагато вищим, але радіація також може мати більш тонкий вплив на генетичний склад людей.

За словами Соломона, у людей, які не хворіють на рак, радіація викликає мутації. Вона викликає зміни в послідовності ДНК, які є інструкцією з експлуатації організму, і ці мутації є сировиною, яку природний відбір використовує для створення адаптації. Таким чином, вища радіація, якщо вона не просто смертельна, насправді збільшить швидкість мутацій і призведе до більшого генетичного розмаїття в популяції людей, що живуть на Марсі, ніж у нас у популяції людей, що живуть на Землі. Таким чином організм людини зможе краще адаптуватися до умов Марса.

На Марсі гравітація становить лише 30% від земної, тонка атмосфера Червоної планети складається переважно з вуглекислого газу, а поверхня піддається шкідливому випромінюванню Сонця, що створює високі рівні радіації Фото: solar-system

Еволюція є повільним процесом, тому зміни в тілах людей, найімовірніше, відбудуться протягом кількох поколінь. З іншого боку, як вважає Соломой, еволюція людей на Марсі може відбутися швидше, ніж на Землі.

Захиститися від сильного випромінювання, а значить і радіації, на Землі людям допомагає пігмент у нашій шкірі під назвою меланін. Але особливий тип цього пігменту, еумеланін, відповідає за темніший колір шкіри у людей, а також у багатьох інших видів живих істот. Що більше еумеланіну присутнє в шкірі, то вищий природний захист від певних типів радіації.

Соломон вважає, що в людей на Марсі стін більше еумеланіну і це дасть деякий захист від радіації. Можливо, люди на Марсі матимуть темніший колір шкіри або, можливо, у них розвинуться нові типи захисту від радіації. Це означає, що можуть виникнути нові пігменти, а отже, й абсолютно новий колір шкіри. За словами вченого, можливо, на Марсі дійсно з'являться маленькі зелені чоловічки з наукової фантастики, але це будуть люди, що живуть на Червоній планеті.

Таким чином на Марсі може з'явитися абсолютно новий вид людини — Homo sapiens martianus, який буде дуже сильно відрізнятися від людей, що живуть на Землі.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що деякі геологічні особливості на Марсі були створені завдяки опадам у вигляді дощу і снігу. Тобто Червона планета мала в минулому схожий на земний клімат.

Також Фокус писав про те, що 53-річний радянський космічний корабель впаде на Землю на початку травня. З 1972 року на орбіті перебуває посадковий модуль "Космос-482", який вийшов з ладу і мав полетіти на Венеру для її вивчення, але аварія не дала змоги цього зробити. Тепер стало відомо, що цей старий космічний корабель скоро впаде на нашу планету.