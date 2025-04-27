Вращение Земли замедляется: ученые выяснили, почему на нашей планете стало много кислорода

Насыщение атмосферы Земли кислородом в далеком прошлом позволило возникнуть сложной жизни. Фактически без этого не появились бы люди. Известно, что вращение Земли вокруг своей оси замедляется в течение всей ее 4,5-миллиардной истории существования. Ученые считают, что именно это замедление сыграло ключевую роль в появлении кислорода на планете и объясняют, как это произошло.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет ScienceAlert.

Скорость вращения Земли вокруг своей оси определяет продолжительность суток на нашей планете, а значит продолжительность дня и ночи. Но скорость вращения Земли замедляется с момента ее формирования и это происходит и сейчас, считают ученые. Причина замедления вращения Земли заключается в том, что Луна оказывает гравитационное влияние на нашу планету, что вызывает замедление вращения, поскольку Луна постепенно отдаляется от нас.

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На основе ископаемых данных ученые ранее выяснили, что, например, 1,4 млрд лет назад сутки на Земле длились 18 часов, а еще 70 млн лет назад – 23,5 часа. Чем дальше будет находится Луна, тем длиннее будут становиться сутки на Земле в будущем.

Авторы исследования считают, что увеличение продолжительности светового дня привело к тому, что атмосфера Земли миллиарды лет назад наполнилась кислородом, что позволило возникнуть сложной жизни, в том числе и людям.

Ученые считают, что примерно 2,4 млрд лет назад произошло событие, известное как Кислородная катастрофа, когда атмосфера Земли наполнилась огромным количеством кислорода. Авторы исследования связывают это и другое событие, известное как Вторая кислородная катастрофа, с деятельностью таких микроорганизмов, как цианобактерии.

Ученые пришли к выводу, что увеличение продолжительности светового дня позволило цианобатериям в результате фотосинтеза производить больше кислорода. То есть Земля стала получать больше солнечного света за более длительный период в сутках и это дало возможность создавать большее количество кислорода.

Авторы исследования пришли к такому выводу после о исследования бактерий, которые живут на дне озера Гурон, и считаются аналогами цианобактерий, живущих на Земле миллиарды лет назад.

В результате экспериментов в лаборатории ученые выяснили, что чем больше непрерывного солнечного света получают бактерии, тем больше кислорода они вырабатывают.

Ученые также создали моделирование замедления вращения Земли вокруг своей оси в разные периоды истории и связали эти данные с результатами экспериментов с бактериями.

Исходя из этого ученые считают, что два события в истории Земли, когда на планете стало очень много кислорода, связанны как раз с изменением скорости вращения нашей планеты вокруг своей оси и увеличением продолжительности фотосинтеза ранних микроорганизмов.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что вращение Земли колеблется сильнее, чем ожидалось и что-то высасывает влагу из недр планеты.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые увидели живой в дикой природе неуловимую глубоководную кошачью акулу. До сих пор ученые могли изучать этот вид с помощью мертвых экземпляров, выловленных рыбаками в Индонезии.