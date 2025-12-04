Фотограф с помощью камеры и пещеры показал, как вращается Земля (видео)

Фотограф установил камеру в пещере и оставил ее там на всю ночь, чтобы наглядно показать вращение Земли.

“Я оставил свою камеру внутри пещеры, которая находится на вершине горы. Камера оставалась там всю ночь, чтобы показать вращение Земли”, - написал автор видео, которое было опубликовано в соцсети.

На захватывающем видео видно, как ночное небо смещается по отношению ко входу в пещеру.

По словам ученых, наша планета вращается в космосе, словно волчок. Земля совершает один полный оборот каждые 24 часа со скорость около 1670 км/ч на экваторе, пишет Space.com.

Вращаясь вокруг своей оси, наша планета также вращается и вокруг Солнца. Чтобы завершить свое путешествие вокруг Солнца, Земле требуется год. По своей орбите вокруг Солнца планета мчится с умопомрачительной скоростью около 107 тыс. км/ч.

Такая скорость намного превышает все возможные транспортные средства, на которых когда-либо ездил человек.

Движение Земли равномерно – планета вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца с одинаковой скоростью уже на протяжении миллиардов лет.

По мере того, как Земля движется по своей слегка овальной траектории вокруг Солнца, её скорость действительно меняется: немного увеличивается при приближении к Солнцу и немного уменьшается при удалении. Но эти изменения происходят настолько постепенно и плавно, что вы их совсем не чувствуете.

Ученые предлагают вспомнить полет в самолете, который достиг своей крейсерской высоты. Двигатели гудят и самолет несется в небе с огромной скорость, но внутри самолета все спокойно, и кажется, что вы просто сидите на месте. Это потому, что самолет, вы и все остальное в нем движутся с одной скоростью и в одном направлении.

Благодаря плавному полету, пассажиры не чувствуют скорости, именно поэтому люди на Земле не чувствуют, что несутся на огромной скорости в космосе. Стул под вами, деревья за окном, здания, океаны – все движется вместе с Землей.

Люди никогда не смогут ощутить движение планеты, только если она внезапно не поменяет свою скорость или направление вращения.

Напомним, ученые выяснили, почему на нашей планете стало много кислорода. Известно, что вращение Земли вокруг своей оси замедляется в течение всей ее 4,5-миллиардной истории существования. Ученые считают, что именно это замедление сыграло ключевую роль в появлении кислорода на планете и объясняют, как это произошло.