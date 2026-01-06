Все вокруг улетит на восток: ученые объяснили, что будет, если Земля внезапно остановится

Ученые говорят, что вероятность того, что Земля может внезапной прекратить свое вращение очень мала, но никогда не равна нулю. Такой сценарий, по словам экспертов, закончился бы очень плачевно для всего живого на планете.

Сперва исследователи советуют представить, что вы находитесь на карусели, которая резко останавливается, но люди в ней продолжают двигаться. Скорее всего, пассажиры карусели травмируются, потому как инерция бросит их вперед на ограждение. К счастью, ни одна карусель не вращается со скоростью Земли – 1600 км в час, пишет IFL Science.

Если бы Земля внезапно остановилась, то вся вода, камни и другие объекты на планете улетели бы на восток с невероятной скоростью. Части самой планеты улетели бы в космос, чтобы потом опять упасть на ее поверхности.

По словам старшего геологи Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне Джеймса Зимбельмана, улетевшие в космос фрагменты Земли будут притянут обратно, а от их падения земная кора превратится в расплавленный “океан камней”.

Відео дня

Но есть и хорошие новости. Земля не сможет внезапно остановиться, если не произойдет какого-то катастрофического столкновения с другим небесным телом. Несмотря на это, в древние времена наша планета все же двигалась быстрее, чем в наши дни.

Движение Земли может ускоряться и замедляться из-за извержений вулканов, а также движения льда и грунтовых вод. Но, по оценкам ученых, вращение Земли в целом замедляется примерно на 1-2 миллисекунды за каждые 100 лет.

“За период с 2000 по 2018 год скорость увеличения продолжительности суток из-за движения льда и грунтовых вод составила 1,33 миллисекунды в столетие — быстрее, чем за любой период в предыдущие 100 лет, когда она колебалась от 0,3 до 1,0 миллисекунды в столетие”, - говорят в NASA.

Если выбросы на планете продолжат расти, то продолжительность суток, из-за изменения климата, достигнет 2,62 миллисекунды в 100 лет. Это превзойдет эффект от приливного воздействия Луны, которая в среднем увеличивает земной день на 2,4 миллисекунды в столетие.

Такой эффект ученые называют лунным приливным трением, которое увеличивает земные сутки на протяжении миллиардов лет.

Подобные изменения может быть трудно заметить, но в долгосрочной перспективе разница будет ощутима. Около 600 миллионов лет назад, если предположить среднее увеличение продолжительности суток примерно на 1,8 миллисекунды в столетие, Земля вращалась вокруг своей оси один раз каждые 21 час.

Основным фактором, замедляющим вращение Земли, является приливное трение между Землей и Луной.

“Луна продолжает удаляться от Земли со скоростью примерно 4 см в год, при этом ее дрейф замедляется по мере удаления. Энергия, толкающая ее прочь, поступает в основном из океанов Земли, которые, с одной стороны, выпячиваются под действием лунной гравитации, а с другой — оказывают собственное гравитационное притяжение на Луну”, — говорят эксперты.

Это медленный процесс, но в конечном итоге, если бы Земля и Солнце продолжали бесконечно двигаться вместе, Земля оказалась бы в приливном захвате с Луной, и только одна сторона нашей планеты видела бы наш спутник.

Но, по всей вероятности, Земля не увидит этого времени, будучи поглощенной Солнцем в фазе красного гиганта, примерно через 7,6 миллиарда лет. Иными словами, Земля перестанет вращаться, когда станет всего лишь небольшой частью нашей звезды.

Напомним, фотограф с помощью камеры и пещеры показал, как вращается Земля. Фотограф установил камеру в пещере и оставил ее там на всю ночь, чтобы наглядно показать вращение Земли.