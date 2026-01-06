Рідкісне вирівнювання планет відбудеться 2026 року: є одна проблема

Екзосизигія, вирівнювання в одну лінію двох планет і зірки, імовірно, відбудеться у квітні цього року, але, схоже, ми її не побачимо.

Надзвичайна і рідкісна астрономічна подія, вирівнювання двох далеких планет і їхньої зірки, яка має відбутися 1 квітня 2026 року, ймовірно, залишиться непоміченою людством. Річ у тім, що астрономам не дали часу для спостереження за допомогою телескопів, пише New Scientist.

Ця рідкісна астрономічна подія називається сизигією, тобто вирівнювання трьох і більше небесних тіл в одну лінію. У Сонячній системі, наприклад, це може бути вирівнювання Сонця, Землі та Місяця. Оскільки ця подія відбудеться за межами Сонячної системи, її назвали екзосизигією, за аналогією з назвою планет поза Сонячною системою, які називають екзопланетами.

Єдиний відомий приклад такої події стався 2010 року і був виявлений Теруюкі Хірано з Токійського технологічного інституту (Японія) та його колегами під час аналізу даних космічного телескопа NASA Кеплер.

Телескоп Кеплер виявляв планети, спостерігаючи за зміною яскравості їхніх зірок, коли ті на деякий час перекривалися світами, що проходили на їхньому тлі. Астрономи спостерігали за зіркою під назвою Кеплер-89 і побачили сигнал, що вказує на одночасне проходження двох планет перед зіркою, після чого, на подив, яскравість зірки на мить збільшилася. Це могло статися тільки в тому разі, якщо дві планети вишикувалися в одну лінію зі своєю зіркою, якщо дивитися із Землі, створюючи екзосизигію.

У 2013 році вчені передбачили, що наступне подібне вирівнювання планет і зірки Кеплер-89 відбудеться 1 квітня 2026 року і триватиме близько 2 годин.

Тепер ця дата швидко наближається. Хірано і його колеги подали заявки на отримання часу спостережень як за допомогою космічного телескопа NASA Габбл, так і за допомогою телескопа CHEOPS Європейського космічного агентства, але безуспішно, почасти тому, що астрономи з космічних агентств порахували, що нові спостереження можуть лише підтвердити вже відомі дані.

Хірано каже, що навколо передбачення досі залишаються питання, оскільки орбіти планет навколо зірки Кеплер-89, а їх чотири, дуже складні.

За словами Хірано, згідно з розрахунками, вирівнювання планет із високою ймовірністю станеться 1 квітня цього року, але це залежатиме від багатьох чинників, включно зі справжніми масами планет, динамічними взаємодіями між планетами і наявністю або відсутністю зовнішніх, додаткових, планет у системі.

Крім спостереження рідкісної події, Хірано каже, що це дасть змогу отримати більше інформації про систему, наприклад, про маси планет. Але якщо не буде надано час спостережень за допомогою телескопів, він не здасться і планує розрахувати, коли відбудеться наступне вирівнювання далеких планет.

