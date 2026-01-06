Чумацький Шлях розриває зоряне скупчення віком 13 млрд років: відкриття вирішує давню загадку

Зірки, що втекли із зоряного скупчення, показують, що навіть старі, здавалося б, стабільні зоряні системи можуть руйнуватися біля центру нашої галактики.

Кульові зоряні скупчення вважаються викопними рештками утворення Чумацького Шляху, адже вони існують з моменту утворення нашої галактики. Вважалося, що ці щільні зоряні скупчення збереглися і залишалися незмінними протягом мільярдів років. Тепер же астрономи з'ясували, що деякі з них все ж розпадаються на частини. Учені з'ясували, що кульове зоряне скупчення NGC 6569, яке існує 13 млрд років, активно втрачає свої зірки та наповнює ними балдж Чумацького Шляху. Це відбувається через те, що гравітація нашої галактики розриває зоряне скупчення на частини. Це відкриття дає прямі докази того, що кульові зоряні скупчення з часом розчиняються і змінюють зоряне населення нашої галактики. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Interesting Engineering.

Кульове зоряне скупчення NGC 6569 розташоване на відстані приблизно 35 500 світлових років від нас усередині густонаселеного зірками балжда Чумацького Шляху. Ця область у центрі нашої галактики, де мільйони зірок втиснуті у відносно невеликий простір. Маса скупчення NGC 6569 у 230 000 разів більша за масу Сонця, і там знаходяться зірки, які мають у своєму складі важчі хімічні елементи, ніж у багатьох інших кульових зоряних скупченнях.

Вивчати таких скупчень складно, оскільки балдж заповнений зірками, через що важко визначити, які зірки належать скупченню, а які просто проходять повз. Щоб вирішити цю проблему, астрономи використовували Англо-Австралійський телескоп. Вони хотіли з'ясувати, як кульові зоряні скупчення можуть розпадатися під дією сильних гравітаційних сил поблизу центру нашої галактики.

Вчені зібрали спектри 303 зірок, які знаходяться всередині і навколо скупчення NGC 6569. Ці спектри показують, як хімічний склад зірок, так і швидкість їхнього руху. У результаті астрономи змогли ідентифікувати зірки, які колись належали кульовому скупченню, але тепер покинули його.

Астрономи виявили 40 зірок, розташованих далеко за межами скупчення, які мають ті самі хімічні характеристики та характеристики руху, що й зірки в NGC 6569.

За словами вчених, ці зірки були вирвані з кульового скупчення гравітаційними силами Чумацького Шляху. Астрономи підрахували, що NGC 6569 втрачає зірки зі швидкістю, що дорівнює масі приблизно одного-півтора Сонць кожен мільйон років, що в сумі становить близько 5,6% від загальної маси скупчення за мільярд років.

Це відкриття допомагає вирішити давню загадку астрономії. Теоретичні моделі вже давно пророкують, що кульові зоряні скупчення поблизу центру нашої галактики повинні з часом втратити більшу частину своєї маси, але не було прямих доказів цьому.

Дослідження також показує, що кульові зоряні скупчення, такі як NGC 6569, відіграють важливу роль у формуванні балджа Чумацького Шляху, постійно віддаючи йому зірки.

