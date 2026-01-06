Млечный Путь разрывает звездное скопление возрастом 13 млрд лет: открытие решает давнюю загадку

Сбежавшие звезды из звездного скопления показывают, что даже старые, казалось бы, стабильные звездные системы могут разрушаться возле центра нашей галактики.

Шаровые звездные скопления считаются ископаемыми останками образования Млечного Пути, ведь они существуют с момента образования нашей галактики. Считалось, что эти плотные звездные скопления сохранились и оставались неизменными на протяжении миллиардов лет. Теперь же астрономы выяснили, что некоторые из них все же распадаются на части. Ученые выяснили, что шаровое звездное скопление NGC 6569, которое существует 13 млрд лет, активно теряет свои звезды и наполняет ими балдж Млечного Пути. Это происходит из-за того, что гравитация нашей галактики разрывает звездное скопление на части. Это открытие дает прямые доказательства того, что шаровые звездные скопления со временем растворяются и меняют звездное население нашей галактики. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Interesting Engineering.

Шаровое звездное скопление NGC 6569 находится на расстоянии примерно 35 500 световых лет от нас внутри густонаселенного звездами балжда Млечного Пути. Этот область в центре нашей галактики, где миллионы звезд втиснуты в относительно небольшое пространство. Масса скопления NGC 6569 в 230 000 раз больше массы Солнца, и там находятся звезды, которые имеют в своем составе более тяжелые химические элементы, чем во многих других шаровых звездных скоплениях.

Изучать таких скоплений сложно, поскольку балдж заполнен звездами, из-за чего трудно определить, какие звезды принадлежат скоплению, а какие просто проходят мимо. Чтобы решить эту проблему, астрономы использовали Англо-Австралийский телескоп. Они хотели выяснить, как шаровые звездные скопления могут распадаться под действием сильных гравитационных сил вблизи центра нашей галактики.

Ученые собрали спектры 303 звезд, которые находятся внутри и вокруг скопления NGC 6569. Эти спектры показывают, как химический состав звезд, так и скорость их движения. В результате астрономы смогли идентифицировать звезды, которые когда-то принадлежали шаровому скоплению, но теперь покинули его.

Астрономы обнаружили 40 звезд, расположенных далеко за пределами скопления, которые имеют те же химические характеристики и характеристики движения, что и звезды в NGC 6569.

По словам ученых, эти звезды были вырваны из шарового скопления гравитационными силами Млечного Пути. Астрономы подсчитали, что NGC 6569 теряет звезды со скоростью, равной массе примерно одного-полутора Солнц каждый миллион лет, что в сумме составляет около 5,6% от общей массы скопления за миллиард лет.

Это открытие помогают решить давнюю загадку астрономии. Теоретические модели уже давно предсказывают, что шаровые звездные скопления вблизи центра нашей галактики должны со временем потерять большую часть своей массы, но не было прямых доказательств этому.

Исследование также показывает, что шаровые звездные скопления, такие как NGC 6569, играют важную роль в формировании балджа Млечного Пути, постоянно отдавая ему звезды.

