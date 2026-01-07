Астрономы раскрыли одну из загадок Бетельгейзе: что меняет вид огромной звезды (фото)

Красный сверхгигант Бетельгейзе становится более тусклым примерно каждые 2100 дней. Ученые подтвердили, что виновник уменьшения яркости огромной звезды — ее скрытый компаньон.

Астрономы любят звезду Бетельгейзе, которая является красным сверхгигантом и находится на расстоянии примерно 600 световых лет от Земли, за ее большую яркость. В то время как большинство звезд выглядят как крошечные точки света, Бетельгейзе достаточно большая звезда и находится достаточно близко, чтобы ее можно было изучать более подробно. Но эта звезда странная, ведь примерно каждые 2100 дней у нее значительно уменьшается яркость. В июле прошлого года астрономы решили, что они обнаружили рядом с Бетельгейзе звезду-компаньона, которая могла бы объяснить странные изменения яркости огромной звезды. Теперь же получены доказательства, что эта звезда действительно существует. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Считается, что через несколько тысяч лет Бетельгейзе взорвется сверхновой и это событие будет таким же ярким в ночном небе, как и Луна. Взрыв будет виден с Земли в течение нескольких недель. Но пока этот красный сверхгигант в течение длительных периодов времени меняет свою яркость, и астрономы считают, что периодическое изменение внешнего вида звезды связано с наличием звезды-компаньона, получившего название Сиварха.

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл и наземных телескопов получили подтверждение данным, полученным полгода назад. Они обнаружили след от звезды-компаньона Бетельгейзе и таким образом подтвердили, что Сиварха существует. Эта звезда движется через внешние слои атмосферы Бетельгейзе.

Бетельгейзе (справа) и ее компаньон Сиварха. Фотография была получена в июле 2025 года Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

По словам ученых, новые данные дают возможность наблюдать за тем, как гигантская звезда меняется со временем. А обнаружение следа от звезды-компаньона означает, что теперь можно понять, как такие звезды, как Бетельгейзе, эволюционируют, теряют вещество и в конечном итоге взрываются как сверхновые.

Астрономы обнаружили закономерность изменений внешнего вида Бетельгейзе. Они смогли распознать след Сивархи, или газовый шлейф, потому что он состоит из материала, более плотного, чем окружающие его газы из внешней части атмосферы Бетельгейзе.

Считается, что через несколько тысяч лет Бетельгейзе взорвется сверхновой и это событие будет таким же ярким в ночном небе, как и Луна Фото: wikipedia

Примерно каждые 6 лет Сиварха проходит между Бетельгейзе и Землей, и газовый шлейф становится видимым, и из-за своей плотности он изменяет спектр цветов, излучаемых различными элементами в атмосфере Бетельгейзе. Поэтому гигантская звезда становится менее яркой и меняет свой внешний вид при наблюдении с Земли.

Астрономы говорят, что они впервые увидели прямые доказательства газового следа, который подтверждает, что у Бетельгейзе действительно есть скрытый компаньон, формирующий ее внешний вид и поведение.

Звезда Сиварха пока скрыта диском Бетельгейзе, но станет видимой в 2027 году, и астрономы уже планируют новые наблюдения за этой звездой.

