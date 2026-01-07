Компания Илона Маска показала ракету для полетов на Марс: ее готовят к запуску (фото)

Компания SpaceX Илона Маска активно готовится к 12-му испытательному полету самой мощной ракеты в мире под названием Starship. Но в этот раз будет проведено испытание модернизированной версии ракеты, которая предназначена для полетов на Марс.

Starship — это самая большая и самая мощная космическая ракета в мире. Ее высота в собранном виде составляет более 122 метров. Она состоит из двух полностью многоразовых ступеней: нижней ступени Super Heavy и 52-метровой верхней ступени, известной как Starship, или просто Ship. По сути это космический корабль, способный перевозить как астронавтов, так и грузы. В ноябре 2025 года компания SpaceX Илона Маска завершила испытания ракеты Starship Version 2. Это был 11-й испытательный полет данной ракеты, и он прошел успешно. Теперь же к испытательному полету готовится Starship Version 3, модернизированная версия, которая предназначена для полетов на Марс, пишет Space.

14 октября успешно завершился 11-й испытательный полет мегаракеты Starship

Компания SpaceX завершила сборку нижней ступени Super Heavy перед 12-м испытательным полетом самой мощной ракеты в мире под названием Starship. Этот полет состоится в первом квартале 2026 года. SpaceX показала фотографии ускорителя Super Heavy, который будет использоваться во время очередного испытания Starship. Нижняя ступень Starship уже готова к запуску и находится в комплексе Starbase в Техасе. Теперь осталось только установить верхнюю ступень Starship, чтобы самая мощная ракета в мире смогла отправиться в космос во время очередного испытательного полета.

Компания SpaceX завершила сборку нижней ступени Super Heavy перед 12-м испытательным полетом самой мощной ракеты в мире под названием Starship Фото: SpaceX

Данная ракета представляет собой модернизированную версию и называется Starship Version 3. В собранном виде она будет примерно на 1,5 метра выше Starship Version 2. Также в данной версии ракеты впервые будут использованы новые двигатели Raptor 3.

Starship — это самая большая и самая мощная космическая ракета в мире. Ее высота в собранном виде составляет более 122 метров Фото: SpaceX

Starship Version 3 – это первая версия ракеты SpaceX, которая предназначена для полетов на Марс. Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует запустить несколько ракет Starship без экипажа на Марс при первой же возможности, которая представится в последние несколько месяцев этого года. Дело в том, что Земля и Марс выстраиваются в одну линию для эффективных межпланетных путешествий всего раз в 26 месяцев.

Но перед полетом на Марс компания SpaceX должна провести испытание процесса дозаправки Starship на околоземной орбите. Также космический корабль Starship, то есть верхняя ступень ракеты, должен еще выйти на околоземную орбиту, ведь до этого он совершал только суборбитальные полеты.

В 2025 году были проведены 5 испытательных запусков Starship и только 10-й и 11-й были признаны успешными, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что SpaceX планирует создать Starship Version 4 и эта ракета в собранном виде будет иметь высоту примерно 142 метра. Также она будет оснащена большим количеством двигателей Raptor. Возможно, эта версия Starship будет запущена в космос в следующем году.

