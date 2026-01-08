Невже інопланетяни: ЦРУ засекретило дані про міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, що відомо

Відомий мисливець за інопланетянами, астроном з Гарварду Аві Леб, вважає, що, можливо, ЦРУ щось приховує від громадськості щодо міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS. Хоча вважається, що це комета, ЦРУ не заперечує і не підтверджує існування записів про неї.

Відтоді, як таємничий міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було вперше виявлено в Сонячній системі в липні 2025 року, астроном із Гарварду Аві Леб стверджував, що є ймовірність того, що це космічний апарат, посланий позаземною цивілізацією. Тепер стало відомо, що ЦРУ засекретило зібрані розвідувальним агентством дані про цей об'єкт, який вважається кометою, що прибула з іншої зоряної системи, пише Futurism.

За словами Леба, за весь час, що об'єкт 3I/ATLAS перебуває в Сонячній системі (наразі він летить у бік Юпітера, щоб назавжди залишити околиці Сонця), він демонстрував низку незрозумілих особливостей, порівняно з відомими кометами. Але NASA без будь-якого обговорення загадкової природи цих аномалій оголосило про те, що це дивна комета, яка прибула з іншої зоряної системи і не є космічним апаратом інопланетян.

Водночас Леб вказує на те, що цей об'єкт має величезний передбачуваний розмір, до п'яти кілометрів, вісь обертання, майже ідеально перпендикулярну до Сонця, точно налаштовану траєкторію, що дає змогу пролетіти дуже близько повз Марс та Юпітер, а також об'єкт має надто високе відношення нікелю до заліза в газі, що його випускає 3I/ATLAS, що нагадує нікелеві сплави космічних апаратів.

Леб обурений тим, що NASA продовжує наполягати на тому, що 3I/ATLAS — це комета, а не щось інше. Але тепер критика Леба спрямована не тільки на NASA, а в бік ЦРУ. За словами вченого, запит уфолога Джона Гріневальда-молодшого відповідно до Закону про свободу інформації США щодо будь-яких оцінок, звітів або повідомлень, що зберігаються в ЦРУ і містять посилання на 3I/ATLAS, було відхилено.

ЦРУ в офіційній відповіді Гріневальду на його запит заявило, що не буде ні підтверджувати, ні спростовувати існування або не існування записів, пов'язаних із 3I/ATLAS. Це ухильна відповідь, яку можна інтерпретувати по-різному. Гріневальд — відоме ім'я в колах, що займаються вивченням НЛО. Він заснував величезний архів, що містить мільйони сторінок урядових документів, які він виявив під час запитів згідно із Законом про свободу інформації, включно з розсекреченими відеозаписами того, що Пентагон описує як непізнані аномальні явища.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: комета

Лоб каже, що відповідь ЦРУ і помітний рівень секретності здалися йому дивовижними, враховуючи висновок NASA про те, що 3I/ATLAS є міжзоряною кометою.

"Дивно, що ЦРУ розглядає цю інформацію як достатньо конфіденційну, щоб засекретити її", — каже Леб.

Вчений каже, що якщо 3I/ATLAS має природне походження, і цей висновок підтримують багато вчених, а також представники NASA, то чому ЦРУ вважає можливе існування записів, що стосуються звичайної комети, досить секретним, щоб засекречувати їх?

Леб припускає, що уряд США міг розслідувати, чи може 3I/ATLAS становити загрозу національній безпеці, можливо, через можливість того, що це може бути непередбачуваний і несподіваний об'єкт. Якщо вчені виявлять апарат, відправлений позаземною цивілізацією, це може становити серйозну загрозу для людства, стверджував раніше Леб. Він висував гіпотезу, що цей об'єкт може бути схожий на троянського коня, коли технологічний об'єкт маскується під природну комету.

За таких обставин представники NASA були змушені представити ймовірну наукову інтерпретацію природи 3I/ATLAS, тоді як серйозний розгляд ЦРУ можливості, що це може бути інопланетна технологія, ховався від громадськості, щоб запобігти паніці, вважає вчений.

3I/ATLAS являє собою перший випадок астрономічного об'єкта, щодо якого ЦРУ дало відповідь "не підтверджуємо і не спростовуємо". Якщо припущення Леба правильне, то це означає, що ЦРУ є що приховувати від громадськості. Зрештою, у відповіді Гріневальду ЦРУ не виключило "відсутність записів" про 3I/ATLAS.

Леб поки не готовий повністю відмовитися від своєї гіпотези про те, що 3I/ATLAS може бути не кометою, а чимось іншим. Астроном виступає за більш ретельне вивчення міжзоряного об'єкта після його зближення з Юпітером у березні цього року.

