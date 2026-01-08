Неужели инопланетяне: ЦРУ засекретило данные о межзвездном объекте 3I/ATLAS, что известно

Известный охотник за инопланетянами, астроном из Гарварда Ави Леб, считает, что, возможно, ЦРУ что-то скрывает от общественности относительно межзвездного объекта 3I/ATLAS. Хотя считается, что это комета, ЦРУ не отрицает и ни подтверждает существование записей о ней.

С тех пор, как таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS был впервые обнаружен в Солнечной системе в июле 2025 года, астроном из Гарварда Ави Леб утверждал, что существует вероятность того, что это космический аппарат, посланный внеземной цивилизацией. Теперь стало известно, что ЦРУ засекретило собранные разведывательным агентством данные об этом объекте, который считается кометой, прибывшей из другой звездной системы, пишет Futurism.

По словам Леба, за все время, что объект 3I/ATLAS находится в Солнечной системе (сейчас он летит в сторону Юпитера, чтобы навсегда покинуть окрестности Солнца), он демонстрировала ряд необъяснимых особенностей по сравнению с известными кометами. Но NASA без какого-либо обсуждения загадочной природы этих аномалий объявило о том, что это странная комета, которая прибыла из другой звездной системы и не является космическим аппаратом инопланетян.

В то же время Леб указывает на то, что этот объект имеет огромный предполагаемый размер, до пяти километров, оси вращения, почти идеально перпендикулярной Солнцу, точно настроенную траекторию, которая позволяет пролететь очень близко мимо Марса и Юпитера, а также объект имеет слишком высокое отношение никеля к железу в газе, который выпускает 3I/ATLAS, что напоминает никелевые сплавы космических аппаратов.

Леб возмущен тем, что NASA продолжает настаивать на том, что 3I/ATLAS — это комета, а не нечто другое. Но теперь критика Леба направлена не только на NASA, а в сторону ЦРУ. По словам ученого, запрос уфолога Джона Гриневальда-младшего в соответствии с Законом о свободе информации США относительно любых оценок, отчетов или сообщений, хранящихся в ЦРУ и содержащих ссылки на 3I/ATLAS, был отклонен.

ЦРУ в официальном ответе Гриневальду на его запрос заявило, что не будет ни подтверждать, ни опровергать существование или не существование записей, связанных с 3I/ATLAS. Это уклончивый ответ, который можно интерпретировать по-разному. Гриневальд — известное имя в кругах, занимающихся изучением НЛО. Он основал огромный архив, содержащий миллионы страниц правительственных документов, которые он обнаружил в ходе запросов в соответствии с Законом о свободе информации, включая рассекреченные видеозаписи того, что Пентагон описывает как неопознанные аномальные явления.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Лоб говорит, что ответ ЦРУ и заметный уровень секретности показались ему удивительными, учитывая вывод NASA о том, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой.

"Удивительно, что ЦРУ рассматривает эту информацию как достаточно конфиденциальную, чтобы засекретить ее", — говорит Леб.

Ученый говорит, что если 3I/ATLAS имеет естественное происхождение и этот вывод поддерживают многие ученые, а также представители NASA, то почему ЦРУ считает возможное существование записей, касающихся обычной кометы, достаточно секретным, чтобы засекречивать их?

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Леб предполагает, что правительство США могло расследовать, может ли 3I/ATLAS представлять угрозу национальной безопасности, возможно, из-за возможности того, что это может быть непредсказуемый и неожиданный объект. Если ученые обнаружат аппарат, отправленный внеземной цивилизацией, это может представлять серьезную угрозу для человечества, утверждал ранее Леб. Он выдвигал гипотезу, что этот объект может быть похож на троянского коня, когда технологический объект маскируется под естественную комету.

В таких обстоятельствах представители NASA были вынуждены представить вероятную научную интерпретацию природы 3I/ATLAS, в то время как серьезное рассмотрение ЦРУ возможности, что это может быть инопланетная технология, скрывалось от общественности, чтобы предотвратить панику, считает ученый.

3I/ATLAS представляет собой первый случай астрономического объекта, в отношении которого ЦРУ дало ответ "не подтверждаем и не опровергаем". Если предположение Леба верное, то это значит, что ЦРУ есть что скрывать от общественности. В конце концов, в ответе Гриневальду ЦРУ не исключило "отсутствие записей" о 3I/ATLAS.

Леб пока не готов полностью отказаться от своей гипотезы о том, что 3I/ATLAS может быть не кометой, а чем-то другим. Астроном выступает за более тщательное изучение межзвездного объекта после его сближения с Юпитером в марте этого года.

