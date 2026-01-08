Астрономы обнаружили самый быстрый астероид размером с 7 футбольных полей: где он находится

Ученые с помощью данных Обсерватории имени Веры Рубин обнаружили самый быстро вращающийся астероид среди всех известных, имеющих размер более 500 метров. Открытие было сделано с помощью самой большой цифровой камеры в мире.

Астрономы провели анализ данных, собранных Обсерваторией имени Веры Рубин, расположенной в Чили, во время ее первого обзора космоса в июне прошлого года еще до начала основной научной деятельности. В результате астрономы обнаружили в Солнечной системе 1900 ранее неизвестных астероидов. Среди них были обнаружены астероиды с рекордным вращением и один из них является астероидом с самым быстрым вращением среди подобных объектов размером более 500 метров. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Independent.

Обсерватория имени Веры Рубин начнет свой 10-летний обзор космоса в ближайшие месяцы. С помощью самой большой цифровой камеры в мире LSST обсерватория сможет обнаружить ранее неизвестные объекты и явления не только в Солнечной системе, но во всей известной Вселенной. На ранней стадии ввода в эксплуатацию обсерватория провела наблюдение за Солнечной системой и в полученных данных астрономы обнаружили 1900 ранее неизвестных астероидов.

Среди них были обнаружены 16 астероидов со сверхбыстрым вращением и три астероида с ультрабыстрым вращением и все они имеют размер больше футбольного поля, длина которого составляет примерно 100 метров. Первые совершают полный оборот вокруг своей оси за период от 13 минут до 2,2 часов, а вторые — менее чем за пять минут. Среди них есть 5 астероидов диаметром в несколько сотен метров с самым быстрым вращением среди подобных объектов размером менее километра. Все эти астероиды, кроме одного, находятся в главном поясе астероидов Солнечной системы.

Были обнаружены 16 астероидов со сверхбыстрым вращением и три астероида со ультрабыстрым вращением и все они имеют размер больше футбольного поля. Иллюстрация Фото: NASA

Самый быстрый астероид

Но астероидом с самым быстрым вращением является космический камень, получивший название 2025 MN45. Это самый быстро вращающийся астероид среди всех известных, имеющих размер более 500 метров. Его размер составляет примерно 710 метров, и он совершает полный оборот вокруг своей оси за 1,88 минуты, двигаясь по орбите вокруг Солнца в главном поясе астероидов.

Главный пояс астероидов расположен на расстоянии менее 400 миллионов километров от Земли и содержит миллионы астероидов различных размеров, до 500 км в ширину. Все астероиды вращаются вокруг своей оси во время движения вокруг Солнца, но некоторые делают это быстрее других из-за различных факторов, таких как тепло Солнца, столкновения с другими астероидами и состав астероидов.

Скорость вращения астероида 2025 MN45 показала астрономам, что он должен состоять из прочного вещества, которое предотвращает его разрушение, в отличие от большинства астероидов, которые состоят из мелких обломков, удерживаемых вместе гравитацией.

Для астероидов в главном поясе астероидов предел скорости вращения, позволяющий избежать разрушения составляет 2,2 часа. Астероиды, которые вращающаяся быстрее, должны быть прочными, чтобы оставаться целыми. Чем быстрее астероид вращается выше этого предела и чем больше его размер, тем прочнее вещество, из которого он должен состоять.

Большинство обнаруженных на данный момент быстро вращающихся астероидов относятся к околоземным объектам, пролетающим на расстоянии до 50 миллионов километров от Земли, что составляет треть расстояния между нашей планетой и Солнцем. Любые астероиды, которые находятся в пределах 7,5 миллионов км от Земли, считаются потенциально опасными для нашей планеты.

Астрономы обнаружили мало быстро вращающихся астероидов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, потому что их труднее увидеть. Но Обсерватория имени Веры Рубин имеет все возможности, чтобы найти такие космические камни даже очень далеко от Земли.

