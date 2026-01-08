Китай искривляет пространство и время: гравитация в подземной установке в 1900 раз выше земной

Китай превзошел собственный рекорд, а также рекорд США, построив гигантскую подземную гипергравитационную центрифугу, способную моделировать сценарии с гравитацией, в 1900 раз превышающей гравитацию Земли, искривляя пространство и время с беспрецедентной силой.

Построенная Шанхайской энергетической компанией Shanghai Electric Nuclear Power Group гипергравитационная центрифуга CHIEF1900 вскоре будет работать с мощностью в 1900 g-тонн, превзойдя ранее самую мощную гравитационную центрифугу в мире CHIEF1300. Центрифуга CHIEF1900 поможет воссоздать катастрофические события, такие как разрушение плотин и землетрясения, в лабораторных условиях, пишет New Atlas.

Гравитационная установка CHIEF1900 размещена на глубине 15 метров под Чжэцзянским университетом в Ханчжоу, Китай, рядом с другой, но менее мощной установкой CHIEF1300. После ввода в эксплуатацию CHIEF1900 позволит ученым сжимать пространство и время, воссоздавая катастрофические события, такие как разрушение плотин и землетрясения, в лабораторных условиях. Эксперименты на установке CHIEF1900 еще не начались, но ожидается, что она скоро будет введена в эксплуатацию.

С мощностью 1900 g-тонн, единицей измерения, объединяющей ускорение свободного падения (g) и массу образца в тоннах, центрифуга CHIEF1900 является самой мощной из всех созданных для научных исследований. Впечатляющая центрифуга CHIEF1300 была введена в эксплуатацию в сентябре 2025 года и способна создавать гипергравитацию силой до 1300 g-тонн. Она была самой мощной в мире, но теперь такой является CHIEF1900.

До начала работы CHIEF1300 самой мощной гипергравитационной центрифугой была та, что используется Инженерным корпусом армии США в Виксбурге, штат Миссисипи, мощность которой составляет около 1200 g·тонн. Для сравнения бытовая стиральная машина редко превышает показатель в 2 g-тонны за один цикл отжима.

Обе центрифуги используются для моделирования интенсивной гравитации с целью сжатия времени и расстояний в экспериментах, что, по сути, позволяет ученым моделировать долгосрочные или крупномасштабные физические явления.

Все объекты на Земле подвержены гравитации и центробежной силе, возникающей при вращении. Создавая силы, в сотни или тысячи раз превышающие земную гравитацию, такие установки, как CHIEF, могут сжимать время и расстояние, что позволяет изучать явления, на изучение которых в противном случае потребовались бы десятилетия или километры.

Увеличивая эффективную гравитацию, ученые могут ускорить воздействие структурных и геологических проблем, длящихся годами или даже десятилетиями, всего за несколько часов.

Центрифуга CHIEF1900 установлена под землей, чтобы уменьшить вибрационные помехи, которые она вызвала бы, если бы находилась в надземном сооружении. Тем временем, вакуумная система охлаждения и циркуляции воздуха компенсирует интенсивное тепло, выделяемое центрифугой.

Строительство гипергравитационной установки CHIEF1900 обошлось примерно в 285 миллионов долларов США.

