Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученые искали сигналы инопланетян и вот, что они обнаружили

С помощью мощного радиотелескопа астрономы изучили третий известный межзвездный объект в Солнечной системе и выяснили его природу.

Любители космоса, которые все еще надеются, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом внеземной цивилизации могут быть разочарованы. Астрономы с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк изучили радиосигналы, исходящие от этого объекта, в поисках возможного наличия искусственного передатчика. Но никаких признаков внеземных технологий обнаружено не было. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, подтвердили, что это межзвездная комета, пишет Space.

3I/ATLAS является лишь третьим известным межзвездным объектом, обнаруженным в Солнечной системе в июле прошлого года, и он сейчас направляется обратно в межзвездное пространство, чтобы никогда не вернуться.

По словам ученых, они были бы в восторге, если бы обнаружили признаки технологической активности инопланетян, в частности радиосигналы, созданные искусственным передатчиком, исходящие от 3I/ATLAS, но их просто нет. Астрономы окончательно подтверждают, что это комета, радиосигналы от которой имеют естественное происхождение.

По словам авторов исследования, не стоит исключать тот факт, что потенциальная внеземная цивилизация может отправить космический аппарат для изучения Солнечной системы. Поэтому ученые предположили, что в таком случае аппарат будет посылать узкополосные радиосигналы не очень большой мощности, ведь для их передачи не требуется много энергии, но они хорошо распространяются на большие расстояния.

Чувствительность радиотелескопа Грин-Бэнк позволила подтвердить отсутствие любых передатчиков мощностью до 0,1 ватта, что является самым убедительным доказательством отсутствия инопланетных технологий у 3I/ATLAS. Для сравнения, современные смартфоны обычно излучают радиоволны мощностью примерно 1 ватт.

Астрономы изначально обнаружили несколько странных радиосигналов, но затем выяснили, что все они имеют естественное происхождение.

Это исследование полезно еще и тем, что оно позволяет в будущем лучше понять, какие объекты могут быть созданы потенциальными инопланетянами, говорят астрономы. В космосе существует много аномальных объектов, но нужно точно понимать какие аномалии могут быть вызваны технологиями.

