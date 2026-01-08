Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: вчені шукали сигнали інопланетян і ось, що вони виявили

За допомогою потужного радіотелескопа астрономи вивчили третій відомий міжзоряний об'єкт у Сонячній системі і з'ясували його природу.

Любителі космосу, які все ще сподіваються, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може бути космічним апаратом позаземної цивілізації, можуть бути розчаровані. Астрономи за допомогою радіотелескопа Грін-Бенк вивчили радіосигнали, що виходять від цього об'єкта, у пошуках можливої наявності штучного передавача. Але жодних ознак позаземних технологій виявлено не було. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, підтвердили, що це міжзоряна комета, пише Space.

3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об'єктом, виявленим у Сонячній системі в липні минулого року, і він зараз прямує назад у міжзоряний простір, щоб ніколи не повернутися.

За словами вчених, вони були б у захваті, якби виявили ознаки технологічної активності інопланетян, зокрема радіосигнали, створені штучним передавачем, що виходять від 3I/ATLAS, але їх просто немає. Астрономи остаточно підтверджують, що це комета, радіосигнали від якої мають природне походження.

За словами авторів дослідження, не варто виключати той факт, що потенційна позаземна цивілізація може відправити космічний апарат для вивчення Сонячної системи. Тож науковці припустили, що в такому разі апарат надсилатиме вузькосмугові радіосигнали не дуже великої потужності, адже для їхнього передавання не потрібно багато енергії, але вони добре поширюються на великі відстані.

Чутливість радіотелескопа Грін-Бенк дозволила підтвердити відсутність будь-яких передавачів потужністю до 0,1 вата, що є найпереконливішим доказом відсутності інопланетних технологій у 3I/ATLAS. Для порівняння, сучасні смартфони зазвичай випромінюють радіохвилі потужністю приблизно 1 ват.

Астрономи спочатку виявили кілька дивних радіосигналів, але потім з'ясували, що всі вони мають природне походження.

Це дослідження корисне ще й тим, що воно дає змогу в майбутньому краще зрозуміти, які об'єкти можуть бути створені потенційними інопланетянами, кажуть астрономи. У космосі існує багато аномальних об'єктів, але потрібно точно розуміти які аномалії можуть бути спричинені технологіями.

