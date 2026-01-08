Китай викривляє простір і час: гравітація в підземній установці в 1900 разів вища за земну

Китай перевершив власний рекорд, а також рекорд США, побудувавши гігантську підземну гіпергравітаційну центрифугу, здатну моделювати сценарії з гравітацією, яка в 1900 разів перевищує гравітацію Землі, викривляючи простір і час із безпрецедентною силою.

Побудована Шанхайською енергетичною компанією Shanghai Electric Nuclear Power Group гіпергравітаційна центрифуга CHIEF1900 незабаром працюватиме з потужністю в 1900 g-тонн, перевершивши раніше найпотужнішу гравітаційну центрифугу у світі CHIEF1300. Центрифуга CHIEF1900 допоможе відтворити катастрофічні події, як-от руйнування гребель і землетруси, в лабораторних умовах, пише New Atlas.

Гравітаційну установку CHIEF1900 розміщено на глибині 15 метрів під Чжецзянським університетом у Ханчжоу, Китай, поруч з іншою, але менш потужною установкою CHIEF1300. Після введення в експлуатацію CHIEF1900 дасть змогу вченим стискати простір і час, відтворюючи катастрофічні події, як-от руйнування гребель і землетруси, в лабораторних умовах. Експерименти на установці CHIEF1900 ще не розпочалися, але очікується, що вона скоро буде введена в експлуатацію.

З потужністю 1900 g-тонн, одиницею виміру, що об'єднує прискорення вільного падіння (g) і масу зразка в тоннах, центрифуга CHIEF1900 є найпотужнішою з усіх створених для наукових досліджень. Вражаюча центрифуга CHIEF1300 була введена в експлуатацію у вересні 2025 року і здатна створювати гіпергравітацію силою до 1300 g-тонн. Вона була найпотужнішою у світі, але тепер такою є CHIEF1900.

До початку роботи CHIEF1300 найпотужнішою гіпергравітаційною центрифугою була та, що використовується Інженерним корпусом армії США у Віксбурзі, штат Міссісіпі, потужність якої становить близько 1200 g-тонн. Для порівняння побутова пральна машина рідко перевищує показник у 2 g-тонни за один цикл віджимання.

Гравітаційну установку CHIEF1900 розміщено на глибині 15 метрів під Чжецзянським університетом у Ханчжоу, Китай, поруч з іншою, але менш потужною установкою CHIEF1300 Фото: New Atlas

Обидві центрифуги використовують для моделювання інтенсивної гравітації з метою стиснення часу і відстаней в експериментах, що, по суті, дає змогу вченим моделювати довгострокові або великомасштабні фізичні явища.

Усі об'єкти на Землі піддаються гравітації та відцентровій силі, що виникає під час обертання. Створюючи сили, що в сотні або тисячі разів перевищують земну гравітацію, такі установки, як CHIEF, можуть стискати час і відстань, що дає змогу вивчати явища, на вивчення яких інакше знадобилися б десятиліття або кілометри.

Збільшуючи ефективну гравітацію, вчені можуть прискорити вплив структурних і геологічних проблем, що тривають роками або навіть десятиліттями, всього за кілька годин.

Центрифуга CHIEF1900 встановлена під землею, щоб зменшити вібраційні завади, які вона спричинила б, якби перебувала в надземній споруді. Тим часом, вакуумна система охолодження та циркуляції повітря компенсує інтенсивне тепло, що виділяється центрифугою.

Будівництво гіпергравітаційної установки CHIEF1900 обійшлося приблизно у 285 мільйонів доларів США.

