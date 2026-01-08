Астрономи виявили найшвидший астероїд розміром із 7 футбольних полів: де він розташований

Учені за допомогою даних Обсерваторії імені Віри Рубін виявили найшвидше обертаючийся астероїд серед усіх відомих, що мають розмір понад 500 метрів. Відкриття було зроблено за допомогою найбільшої цифрової камери у світі.

Астрономи провели аналіз даних, зібраних Обсерваторією імені Віри Рубін, розташованою в Чилі, під час її першого огляду космосу в червні минулого року ще до початку основної наукової діяльності. У результаті астрономи виявили в Сонячній системі 1900 раніше невідомих астероїдів. Серед них було виявлено астероїди з рекордним обертанням і один із них є астероїдом із найшвидшим обертанням серед подібних об'єктів розміром понад 500 метрів. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Independent.

Обсерваторія імені Віри Рубін почне свій 10-річний огляд космосу найближчими місяцями. За допомогою найбільшої цифрової камери у світі LSST обсерваторія зможе виявити раніше невідомі об'єкти і явища не тільки в Сонячній системі, а й у всьому відомому Всесвіті. На ранній стадії введення в експлуатацію обсерваторія провела спостереження за Сонячною системою і в отриманих даних астрономи виявили 1900 раніше невідомих астероїдів.

Серед них було виявлено 16 астероїдів з надшвидким обертанням і три астероїди з ультрашвидким обертанням, і всі вони мають розмір, більший за футбольне поле, довжина якого становить приблизно 100 метрів. Перші здійснюють повний оберт навколо своєї осі за період від 13 хвилин до 2,2 годин, а другі — менш ніж за п'ять хвилин. Серед них є 5 астероїдів діаметром у кілька сотень метрів із найшвидшим обертанням серед подібних об'єктів розміром менше кілометра. Усі ці астероїди, крім одного, знаходяться в головному поясі астероїдів Сонячної системи.

Найшвидший астероїд

Але астероїдом із найшвидшим обертанням є космічний камінь, що отримав назву 2025 MN45. Це астероїд, що найшвидше обертається, серед усіх відомих, які мають розмір понад 500 метрів. Його розмір становить приблизно 710 метрів, і він робить повний оберт навколо своєї осі за 1,88 хвилини, рухаючись по орбіті навколо Сонця в головному поясі астероїдів.

Головний пояс астероїдів розташований на відстані менш ніж 400 мільйонів кілометрів від Землі і містить мільйони астероїдів різних розмірів, до 500 км завширшки. Усі астероїди обертаються навколо своєї осі під час руху навколо Сонця, але деякі роблять це швидше за інших через різні чинники, такі як тепло Сонця, зіткнення з іншими астероїдами та склад астероїдів.

Швидкість обертання астероїда 2025 MN45 показала астрономам, що він повинен складатися з міцної речовини, яка запобігає його руйнуванню, на відміну від більшості астероїдів, які складаються з дрібних уламків, що утримуються разом гравітацією.

Для астероїдів у головному поясі астероїдів межа швидкості обертання, що дає змогу уникнути руйнування, становить 2,2 години. Астероїди, які обертаються швидше, повинні бути міцними, щоб залишатися цілими. Що швидше астероїд обертається вище за цю межу і що більший його розмір, то міцнішою є речовина, з якої він має складатися.

Більшість виявлених наразі астероїдів, що швидко обертаються, належать до навколоземних об'єктів, які пролітають на відстані до 50 мільйонів кілометрів від Землі, що становить третину відстані між нашою планетою і Сонцем. Будь-які астероїди, які знаходяться в межах 7,5 мільйонів км від Землі, вважаються потенційно небезпечними для нашої планети.

Астрономи виявили мало астероїдів, що швидко обертаються, в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, тому що їх важче побачити. Але Обсерваторія імені Віри Рубін має всі можливості, щоб знайти такі космічні камені навіть дуже далеко від Землі.

