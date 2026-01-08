"Пустыня Эйнштейна": странная загадка блуждающих планет озадачила ученых

По оценкам астрономов, в нашей галактике Млечный Путь могут находиться триллионы блуждающих планет, не связанных гравитацией ни с одной звездой. Но с ними связана загадка, которую, астрономы не могут решить.

Блуждающие или свободно плавающие планеты – это класс объектов, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой и свободно перемещаются по космосу. Одни блуждающие планеты имеют массу меньше массы Юпитера, а другие – больше. Но между этим диапазоном масс было обнаружено всего несколько блуждающих планет. Эта так называемая "пустыня Эйнштейна" озадачила ученых, но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science, предложили вероятное объяснение, пишет IFLScience.

Блуждающие планеты

Первая планета вне Солнечной системы, или экзопланета, была обнаружена в 1992 году и оказалось, что она вращается вокруг пульсара. Это тип нейтронной звезды, возникающей после того, как массивная обычная звезда заканчивает свою жизнь и взрывается сверхновой. В 1995 году астрономы впервые обнаружили экзопланету, которая вращается вокруг обычной звезды. На сегодня известно о более 6000 экзопланетах. Но все они связаны гравитацией со своими звездами и вращаются вокруг них.

В 2000 году астрономы впервые обнаружили блуждающую планету, которая свободно перемещается по нашей галактике. Всего несколько сотен таких планет было обнаружено с тех пор. По оценкам астрономов, в нашей галактике Млечный Путь могут находиться триллионы блуждающих планет.

Экзопланеты обычно находят с помощью разных методов. В основном новые миры астрономы обнаруживают, когда те проходят на фоне своих звезд и закрывают собой их свет, а также когда планеты влияют своей гравитацией на звезду, заставляя последнюю "колебаться". Также несколько десятков экзопланет было обнаружено с помощью гравитационного линзирования. Согласно теории относительности Эйнштейна, любая масса своей гравитацией искривляет ткань пространства-времени, а также свет и чем она больше, тем сильнее искривление. Это могут делать и планеты. Например, когда блуждающая планета проходит на фоне далекой звезды, то она своей гравитацией искривляет и усиливает свет этой звезды. Таким образом можно обнаружить свободно плавающую планету.

В 2000 году астрономы впервые обнаружили блуждающую планету, которая свободно перемещается по нашей галактике. Иллюстрация Фото: NASA/JPL-CALTECH

"Пустыня Эйнштейна"

Одна из загадок, связанных с этими планетами называется "пустыня Эйнштейна", который предсказал эффект гравитационного линзирования. Астрономы обнаружили много событий гравитационного линзирования, которые, как считается, вызваны блуждающими планетами малой массы (меньше, чем у Юпитера) и меньше событий, вызванных объектами большой массы (больше, чем у Юпитера). Но ученые обнаружили всего несколько блуждающих планет, которые находятся между этими диапазонами масс. Таким образом существует загадочная "пустыня".

Авторы нового исследования обнаружили новую блуждающую планету с массой с почти массой Юпитера, которая как раз и находится в "пустыне Эйнштейна". Ученые предполагают, что, как и другие подобные объекты, она была выброшена из своей системы в результате динамических процессов. Это может быть влияние соседних планет или же пролетающей мимо звезды.

Но ученые говорят, что до сих пор неизвестно, почему существует "пустыня Эйнштейна". Если планеты регулярно выбрасываются из своих звездных систем, то можно ожидать многочисленных событий гравитационного линзирования в том числе и для планет с массой Юпитера. И все же они наблюдаются очень редко.

Пока у астрономов нет идеального объяснения "пустыни Эйнштейна", хотя авторы исследования добавляют доказательства к гипотезе о том, что причина может заключаться в том, что более крупные планеты выбрасываются из своих систем менее легко.

