У перші години 2026 року Сонце влаштувало феєрверк: потужний корональний викид мчить до Землі (відео)

Сонце зустріло новий 2026 рік потужним спалахом класу М, який ось-ось має досягти Землі.

За даними ресурсу EarthSky, спалах класу M7.1-M7.2 народився з плями на Сонці під назвою AR4324. Цей сонячний спалах на деякий час послабив високочастотні радіосигнали і спричинив радіоперешкоди над Атлантичним океаном на схід від Бразилії.

Сонце викинуло в космос швидкий, частково спрямований на Землю корональний викид маси. Моделювання показало, що цей викид досягне Землі ввечері 2 січня. Експерти кажуть, що в цей час слід очікувати на геомагнітні бурі та яскраві полярні сяйва на високих широтах протягом вихідних.

Загалом, сонячна активність значно зросла, так за останні 24 години було зафіксовано 11 спалахів, серед яких був один спалах класу М і ще десять класу С.

Наразі на стороні Сонця, яка звернена до Землі, спостерігається кілька активних областей, хоча нових сильних спалахів за останні 24 години не було зафіксовано. За цими областями триває спостереження щодо потенційної помірної активності.

За останні 24 години швидкість сонячного вітру залишалася в помірному діапазоні, в межах від 420 км/с до 450 км/с. На даний момент навколишнє середовище Землі адаптується до очікуваного прибуття коронального викиду. Напруженість міжпланетного магнітного поля помірно підвищена.

Учені також зазначають, що найближчим часом сонячна активність залишатиметься низькою. Можуть відбуватися спалахи класу М з таких областей, як AR4325, які все ще будуть повернуті до Землі. Імовірність же сонячного спалаху класу X залишається на рівні 25%.

