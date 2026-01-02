В первые часы 2026 года Солнце устроило фейерверк: мощный корональный выброс несется к Земле (видео)

Солнце встретило новый 2026 год мощной вспышкой класса М, которая вот-вот должна достигнуть Земли.

По данным ресурса EarthSky, вспышка класса M7.1–M7.2 родилась из пятна на Солнце под названием AR4324. Эта солнечная вспышка на некоторое время ослабила высокочастотные радиосигналы и вызвала радиопомехи над Атлантическим океаном к востоку от Бразилии.

Солнце выбросило в космос быстрый, частично направленный на Землю корональный выброс массы. Моделирование показало, что этот выброс достигнет Земли вечером 2 января. Эксперты говорят, что в этом время следует ожидать геомагнитные бури и яркие полярные сияния на высоких широтах в течение выходных.

В целом, солнечная активность значительно выросла, так за последние 24 часа было зафиксирован 11 вспышек, среди которых была одна вспышка класса М и еще десять класса С.

На данный момент на стороне Солнца, которая обращена к Земле, наблюдается несколько активных областей, хотя новых сильных вспышек за последние 24 часа не было зафиксировано. За этими областями продолжается наблюдение на предмет потенциальной умеренной активности.

За последние 24 часа скорость солнечного ветра оставалась в умеренном диапазоне, в пределах от 420 км/с до 450 км/с. На данный момент окружающая среда Земли адаптируется к ожидаемому прибытию коронального выброса. Напряженность межпланетного магнитного поля умеренно повышена.

Ученые также отмечают, что в ближайшее время солнечная активность будет оставаться низкой. Могут происходить вспышки класса М из таких областей, как AR4325, которые все еще будут повернуты к Земле. Вероятность же солнечной вспышки класса X остается на уровне 25%.

