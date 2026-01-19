Прогноз магнитных бурь с 19 по 21 января: ученые советуют приготовиться ко вторнику

Во вторник, 20 января, метеорологи советуют готовиться к магнитной буре, которая на протяжении дня может усилиться до класса G3 – сильной геомагнитной бури.

В последние 24 часа солнечная активность была высокой, преимущественно из-за сильной вспышки на Солнце, которая произошла 18 января. Вспышка произошла в сложной области солнечных пятен, расположившихся на юго-востоке звезды.

"На изображениях коронографа наблюдался выброс корональной массы (КВМ) в гало. Предварительная оценка предполагает прибытие КВМ на 2-й день (20 января). Однако для более детального анализа ожидаются дополнительные изображения коронографа", — говорят эксперты из метеорологического бюро Met Office.

На данный момент на стороне Солнца, которая обращена к Земле, находятся девять областей с солнечными пятнами. Область на юго-востоке звезды является самой большой и обладает умеренно сложной магнитной структурой. Другой регион на юго-западе является вторым по величине, хотя и демонстрирует признаки ослабления. На юге, вблизи центра диска, образовался новый небольшой регион, а еще один новый регион появляется вблизи северо-восточного края. Все оставшиеся пятна в настоящее время меньше или имеют более простую форму.

Відео дня

Прогноз магнитных бурь на четыре дня

Эксперты ожидают, что солнечная активность в ближайшие четыре дня будет варьироваться от низкой до умеренной, с вероятностью дальнейших вспышек класса М (средние из больших). Также сохраняется небольшая вероятность изолированной вспышки класса X (самая мощная). Эти вспышки могут произойти в двух крупнейших и самых сложных областях солнечных пятен.

Выброс корональной массы, который произошел 18 января, вероятно, достигнет Земли 20 января. В этот день ожидается магнитная буря средней или слабой интенсивности (G1-G2).

Но эксперты не исключают, что эта магнитная буря может усилиться до класса G4 (сильная). Влияние КВМ сохранится и 21 января, после чего начнет постепенно ослабляться.

Напомним, ученые рассказали, насколько глубоко можно провалиться в Солнце. Вы бы смогли проникнуть на удивление глубоко в недра Солнца, если бы решили несколько проблем.