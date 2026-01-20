Почти самая сильная магнитная буря накрыла Землю: в Украине видели полярное сияние (фото)

На Солнце возникла вспышка самого мощного класса этих энергетических событий, что привело к появлению на нашей планете магнитной бури уровня G4. Это почти самая мощная геомагнитная буря.

На Солнце в воскресенье, 18 января появилась мощная вспышка класса Х1.9 в области солнечных пятен AR4341. Вместе со вспышкой появился корональный выброс массы, который отправился в сторону Земли. Хотя ученые прогнозировали, что он достигнет нашей планеты во вторник, 20 января, это произошло вечером, в понедельник, 19 января. В итоге на Земле появилась магнитная буря класса G4. Из-за этого полярное сияние можно было наблюдать намного южнее мест, где его обычно его наблюдают. В том числе и в Украине, пишет Space.

Солнечные вспышки разделяют на пять классов в зависимости от их силы: от A, B, C и M до X. Причем каждая буква обозначает десятикратное увеличение интенсивности вспышки. Вспышки класса X — это самые мощные выбросы излучения и энергии на Солнце. В результате этой вспышки 18 января на части Земли, освещенной Солнцем, особенно в Северной Америке, были зафиксированы проблемы с радиосвязью.

На Солнце в воскресенье, 18 января появилась мощная вспышка класса Х1.9 в области солнечных пятен AR4341 Фото: NOAA

Коронарный выброс массы (КВМ) — это мощный выброс плазмы из Солнца, несущий магнитное поле. Если КВМ врезается в магнитное поле Земли, то он может вызвать геомагнитную бурю.

Эти геомагнитные бури различаются по интенсивности, а потому из разделяют на классы от слабых (G1) до экстремальных (G5). Новый корональный выброс массы достиг Земли примерно в 21:40 по Киеву, в понедельник, 19 января, что привело к появлению очень сильной магнитной бури уровня G4. Ученые говорят, что влияние магнитной бури может ощущаться еще в течение 20 и 21 января.

Вместе со вспышкой появился мощный корональный выброс массы, который отправился в сторону Земли Фото: NOAA

Магнитные бури такой мощности могут нарушить работу спутников на орбите, ухудшить работу связи, систем GPS и электросетей. Также во время таких магнитных бурь полярные сияния появляются далеко за пределами полярных районов планеты, где их обычно наблюдают. В частности, полярное сияние можно наблюдать в регионах, которые находятся около 45 градусов северной широты.

Жители некоторых регионов Украины наблюдали яркое полярное сияние вечером 19 января Фото: Труха

Жители некоторых регионов Украины (страна находится между 44 и 52 градусами северной широты), как уже писал Фокус, наблюдали яркое полярное сияние вечером 19 января.

Прибытие коронального выброса массы трудно предсказать. Скорость, направление движения и магнитная ориентация этих потоков плазмы определяют, насколько сильно они будут взаимодействовать с магнитным полем Земли и будут ли это делать вообще.

Если магнитное поле КВМ ориентировано на юг, оно может легче соединиться с направленным на север магнитным полем Земли, и вызвать магнитную бурю. Если магнитное поле КВМ ориентировано на север, магнитное поле Земли в значительной степени отклоняет его энергию и не приводит к появлению магнитной бури.

Как уже писал Фокус, ученые прогнозировали появление магнитной бури уровня G3 во вторник, 20 января.

