Видно из разных уголков: в небе над Украиной наблюдают яркое полярное сияние (фото)
К вечеру 19 января в разных уголках Украины жители наблюдают необычное явление — северное сияние.
В частности, северное сияние заметили жители Львовской области, пишет местный телеграмм-канал "Львовыч", обнародовав соответствующее фото.
Яркое небо было также над Харьковщиной.
Кроме того, северное сияние засняли в небе над Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской и Запорожской областями.
Отмечается, что полярное сияние вызвано мощной магнитной бурей.
"Зафиксирована очень сильная радиационная буря (S4). По магнитной буре прогноз повышен до умеренно-сильной с вероятностью очень сильной (G2-G3 / G4). При таких условиях высока вероятность отказа систем спутниковой связи, в частности старлинк", — говорится в профильном телеграмм-канале.
