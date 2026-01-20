Видно из разных уголков: в небе над Украиной наблюдают яркое полярное сияние (фото)

К вечеру 19 января в разных уголках Украины жители наблюдают необычное явление — северное сияние.

В частности, северное сияние заметили жители Львовской области, пишет местный телеграмм-канал "Львовыч", обнародовав соответствующее фото.

Северное сияние в небе над Львовской областью Фото: Львівич

Яркое небо было также над Харьковщиной.

Полярное сияние над Харьковской областью Фото: ТРУХА Харьков

Кроме того, северное сияние засняли в небе над Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской и Запорожской областями.

Северное сияние над разными регионами Украины Северное сияние над разными регионами Украины Северное сияние над разными регионами Украины Северное сияние над разными регионами Украины

Отмечается, что полярное сияние вызвано мощной магнитной бурей.

"Зафиксирована очень сильная радиационная буря (S4). По магнитной буре прогноз повышен до умеренно-сильной с вероятностью очень сильной (G2-G3 / G4). При таких условиях высока вероятность отказа систем спутниковой связи, в частности старлинк", — говорится в профильном телеграмм-канале.

