Видно з різних куточків: у небі над Україною спостерігають яскраве полярне сяйво (фото)

Надвечір 19 січня у різних куточках України мешканці спостерігають незвичне явище — північне сяйво.

Зокрема, північне сяйво помітили мешканці Львівської області, пише місцевий телеграм-канал "Львівич", оприлюднивши відповідне фото.

Північне сяйво у небі над Львівською областю Фото: Львівич

Яскраве небо було також над Харківщиною.

Полярне сяйво над Харківщиною Фото: dtp

Крім того, північне сяйво зняли в небі над Івано-Франківською, Рівненською, Житомирською, Тернопільської та Запорізькою областями.

Північне сяйво над різними регіонами України Північне сяйво над різними регіонами України Північне сяйво над різними регіонами України Північне сяйво над різними регіонами України

Зазначється, що полярне сяйво викликане потужною магнітною бурею.

"Зафіксована дуже сильна радіаційна буря (S4). По магнітній бурі прогноз підвищено до помірної-сильної з імовірністю дуже сильної (G2-G3 / G4). За таких умов висока імовірність відмови систем супутникового зв'язку, зокрема старлінк", — йдеться у профільному телеграм-каналі.

