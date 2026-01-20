Видно з різних куточків: у небі над Україною спостерігають яскраве полярне сяйво (фото)
Надвечір 19 січня у різних куточках України мешканці спостерігають незвичне явище — північне сяйво.
Зокрема, північне сяйво помітили мешканці Львівської області, пише місцевий телеграм-канал "Львівич", оприлюднивши відповідне фото.
Яскраве небо було також над Харківщиною.
Крім того, північне сяйво зняли в небі над Івано-Франківською, Рівненською, Житомирською, Тернопільської та Запорізькою областями.
Зазначється, що полярне сяйво викликане потужною магнітною бурею.
"Зафіксована дуже сильна радіаційна буря (S4). По магнітній бурі прогноз підвищено до помірної-сильної з імовірністю дуже сильної (G2-G3 / G4). За таких умов висока імовірність відмови систем супутникового зв'язку, зокрема старлінк", — йдеться у профільному телеграм-каналі.
