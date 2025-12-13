Топ 10 найкращих місць у світі, де можна побачити північне сяйво

Північне сяйво — одне з найвідоміших природних явищ планети, яке щороку приваблює тисячі мандрівників у зони поблизу Арктики. Його виникнення зумовлене взаємодією заряджених частинок Сонця з атмосферою Землі, що створює приголомшливі зелені, рожеві та фіолетові хвилі світла. Найчастіше аврору можна побачити у Норвегії, Фінляндії, Швеції та Гренландії.

Хоч інколи сяйво видно і в інших регіонах — цього року його спостерігали навіть у Шотландії та на півночі Англії — побачити його без спеціальної подорожі щастить далеко не кожному. Тому для тих, хто мріє вполювати "світлове диво", зібрано перелік найкращих локацій і найоптимальніших сезонів для спостережень, пише Independent.

Тромсе, Норвегія

Розташоване в центрі "аврорального овалу", місто гарантує високу ймовірність побачити сяйво навіть за низької активності. З вересня по квітень небо тут найтемніше, а температура значно м’якіша порівняно з іншими полярними регіонами.

Шпіцберген (Свальбард), Норвегія

Архіпелаг із суворим кліматом та полярною ніччю, що триває з листопада до січня. Експедиції на Шпіцберген дають змогу побачити не лише аврору, а й місцеву дику природу — оленів, песців і навіть моржів. Сезон триває з вересня до середини березня.

Відео дня

Рованіємі, Фінляндія

Столиця Лапландії та "офіційний дім Санта-Клауса" пропонує близько 150 ночей північного сяйва на рік. Спостерігати його можна поблизу міста — у Арктичному саду чи на пагорбі Оунасваара. Найкращий час — полярна ніч із середини листопада до середини січня.

Рейкʼявік, Ісландія

Ісландія розташована майже на 65-й паралелі, тому спостереження тут особливо вдалі. Удень можна оглянути геотермальні та вулканічні ландшафти, а ввечері приєднатися до турів для пошуку сяйва. Сезон триває з вересня до квітня.

Абіско, Швеція

Національний парк без світлового забруднення та з мінімальною кількістю опадів. Станція Aurora Sky Station відома як "найкраще місце на Землі для спостереження за сяйвом". Імовірність побачити аврору за три дні — близько 88%. Найкращий час — з середини вересня до початку березня.

Юкон, Канада

Один із найбільш диких регіонів Північної Америки. Найліпше зупинитися у Вайтгорсі, звідки вирушають численні тури для спостережень. Найактивніший період — жовтень та перша половина листопада.

Ілуїссат, Гренландія

Невелике місто серед тисячі айсбергів і майже повної темряви дозволяє насолодитися авророю без натовпів і зайвого шуму. Сезон — від вересня до березня.

Зовнішні Гебриди, Шотландія

Острівні регіони з одними з найтемніших небес у Великій Британії. Тут північне сяйво іноді видно не гірше, ніж у Норвегії чи на Алясці. Найкращий час — періоди рівнодення та сонцестояння (березень–квітень і вересень–жовтень).

Фербенкс, Аляска, США

Місто з темним, сухим небом і мінімальним світловим забрудненням. Тут часто не потрібно навіть виїжджати за межі міста, щоб побачити аврору. Сезон триває з кінця серпня до квітня.

Фінська Лапландія (інші регіони)

Курорти Леві, Харрінліва та Сааріселькя пропонують унікальні умови для зимових активностей і чудові локації для спостереження. Найкращі періоди — осінь і весна; сезон триває з середини серпня до квітня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подорож на Мальдіви — це місце, яке часто вважається дорогим відпочинком. Втім, якщо знати острови, де готельні номери коштують 40 фунтів стерлінгів за ніч (2200 грн), з тихішими пляжами та підводним плаванням з черепахами, можна доволі бюджетно відпочити.

Канарські острови манять до себе туристів з усього світу не тільки через океан навколо, а й вулканічні ландшафти. Відпочинок на іспанській землі може обійтися дешевше, якщо знати правильні лайфхаки.

Крім того, українка на імʼя Олександра відвідала Албанію та поділилася своїми враженнями від туристичної країни. Дівчина розкрила два способи, як дістатися до курорту.