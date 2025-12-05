Мальдіви за "копійки": три острови, на яких можна бюджетно відпочити (фото)

Подорож на Мальдіви — це місце, яке часто вважається дорогим відпочинком. Втім, якщо знати острови, де готельні номери коштують 40 фунтів стерлінгів за ніч (2200 грн), з тихішими пляжами та підводним плаванням з черепахами, можна доволі бюджетно відпочити.

Більшість відпочивальників вирушають на приватні острівні курорти, де ціни можуть перевищувати 1000 фунтів стерлінгів за ніч (близько 55 тисяч грн). Проте місцеві острови починають відкриватися для туристів, з більш доступними готелями. Про це пише The Sun.

На Мальдівах понад 1100 островів, близько 200 з яких населені та приймають туристів.

Острів Мафуші

Один з найкращих бюджетних островів на Мальдівах — Мафуші. Він невеликий, тому ви можете дійти до кожного кінця приблизно за 30 хвилин.

Дістатися до острова з Мале на човні займає всього 50 хвилин, а вартість поїздки в один бік становить лише кілька доларів.

Єдине застереження, яке слід враховувати на місцевих островах, — це дрес-код, тобто не варто ходити містом у купальниках.

Як і на всіх інших островах, є популярні поїздки для спостереження за тваринами, включаючи підводне плавання на рифах, спостереження за черепахами та дельфінами, більшість з яких можна забронювати через готелі.

Замість готелів, можна знайти гостьові будинки всього за 30 фунтів стерлінгів (близько 1600 грн).

А чотиризірковий готель на острові Arena Beach Hotel пропонує відпочинок від 70 фунтів стерлінгів за ніч (близько 3800 грн).

Острів Мафуші Фото: The Sun

Острів Тулусду

Ще один доступний місцевий острів — Тулусду. На ньому навіть є завод Coca-Cola, єдиний, де використовується опріснена вода — і ви можете його відвідати.

На острові також є пляж для бікіні, де туристи можуть відпочивати в купальниках, не прикриваючись.

Але на відміну від інших островів на Мальдівах, деякі пляжі чудово підходять для серфінгу, який став популярним ще в 1970-х роках.

Сюди входять такі пляжі, як Chickens (названий на честь колишньої курячої ферми) та Cokes (названий на честь близькості до заводу). Іншими популярними видами відпочинку є поїздки на човнах до місцевих піщаних мілин.

Поїздка на швидкісних катерах до острова займає близько 25 хвилин, хоча повільніші пороми є більш доступним варіантом.

А коли ви зголоднієте, на острові знайдете поєднання місцевих морепродуктів та більш міжнародної кухні, як-от італійська.

Surf Trip — один з найдешевших гостьових будинків з номерами від 45 фунтів стерлінгів (близько 2500 грн), або чотиризірковий Season Paradise з номерами від 109 фунтів стерлінгів (приблизно 6 тисяч грн).

Острів Тулусду Фото: The Sun

Острів Дігура

Дігура, також відомий як Лонг-Айленд, простягається майже на дві милі завдовжки (понад 3 км), хоча завширшки лише 275 м.

Більше половини острова — це пляж для бікіні, тому ви можете плавати, не турбуючись про те, що вам доведеться прикриватися. Значна частина острова також вкрита джунглями, що ідеально підходить для велосипедних турів у тіні.

В іншому випадку Дігура — ​​ще один чудовий острів для підводного плавання, де мешкають черепахи.

Дістатися до цього острова трохи довше, на швидкісних катерах — від двох до трьох годин.

А готелі трохи дорожчі — до дешевших належать Infinity Beach Dhigurah або Horizon Dhigurah, обидва коштують близько 75 фунтів стерлінгів (близько 4 тисяч грн).

Острів Дігура Фото: The Sun

