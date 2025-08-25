Жінка почала дико кричати на туристів біля басейну: що сталося (фото)

Жінка почала кричати на інших туристів, звинувативши їх у "крадіжці" її шезлонга біля басейну на Тенеріфе. Драматична сцена, знята на курорті на популярному Канарському острові, є частиною низки літніх "війн шезлонгів".

На кадрах видно жінку в червоному топі та темних шортах, яка люто хапає свою сумку з шезлонга, а потім вказує на групу туристів, які нібито зайняли її місце. Пройшовшись навколо басейну, вона починає кричати на іншого туриста. Про це пише The Sun.

Жінка починає кричати на іншого туриста Фото: The Sun

Жінка ходить навколо басейну, продовжуючи кричати на іншого відпочивальника, який насолоджується плаванням.

"Війни шезлонгів"

Так звані "війни шезлонгів" є поширеним головним болем на курортах, де туристи вдаються до різних тактик, щоб забезпечити собі найкращі місця біля басейну. Один із таких методів полягає в тому, щоб вставати на світанку, розкладати рушники на шезлонгах та "зарезервувати" їх.

Луїза Сміт була здивована, побачивши туристів, які шикуються в чергу о 7:30 ранку, щоб зайняти свої улюблені місця на шезлонгах у готелі.

"Війни шезлонгів" є популярним явищем Фото: The Sun

"Я думаю, що це смішно. Ви їдете у відпустку, щоб розслабитися, а не прокидатися дуже рано, щоб зайняти шезлонг", — сказала вона.

Деяких туристів навіть назвали "жалюгідними" за те, що вони чекали біля басейну, перш ніж розставили шезлонги.

Тим часом в Єгипті одна жінка розповіла, що їй довелося прокидатися о 6:30 ранку, щоб просто забезпечити собі хороший шезлонг. Вона завела будильник рано, щоб зайняти місце.

Але коли прибула, то виявила, що інші гості вже розклали рушники, щоб зарезервувати місця вздовж першого ряду.

