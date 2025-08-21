Пасажирка літака перехитрила ліміт багажу, використавши своє тіло: більше цього не повторить (фото)

Дівчина стояла в туалеті аеропорту перед дзеркалом і намагалася засунути верх від бікіні збоку свого нового рожевого бюстгальтера. Далі вона поклала свій невикористаний спортивний комплект, а за ним — рибальський жилет.

З кожним предметом її відображення ставало трохи пишнішим. Як для людини, яка ніколи не мала особливого досвіду в цьому, це може здатися дешевою пластикою грудей. Але це було не марнославство — це була стратегія. Про це пише Metro.

"Несу половину валізи на грудях"

"Я летіла додому з Лісабона Wizz Air у січні, і вони дозволяють безкоштовно провозити лише крихітну ручну поклажу розміром 40 x 30 x 20 см. Я чудово впоралася з рейсом туди завдяки рибальському жилету з більш ніж 15 кишенями, але на зворотному рейсі я дуже хотіла спробувати інший лайфхак. Я обережно застібнула блискавку на куртці та востаннє глянула в дзеркало, перш ніж вирушити до виходу, молячись, щоб ніхто не помітив, що я фактично несу половину валізи на грудях", — розповіла жінка.

Жінка лайфхаком пронесла речі на борт літака Фото: Metro

Як виникла ідея

Ідея виникла раніше того ж ранку, коли жінка перебирала полиці з розпродажами в лісабонському H&M, сподіваючись знайти щось для тестування.

"Я сподівалася на худі з глибокими кишенями або вузьку сумку, яку можна було б засунути під пальто, але замість цього мої руки зупинилися на великому бюстгальтері зі зниженою ціною до 5 євро. Я вже збиралася відштовхнути її, коли мені спала на думку ідея: що, якби цей бюстгальтер був рішенням для додаткового місця в багажі? Концепція носіння додаткового одягу, щоб уникнути штрафів, безумовно, не нова. Це чудово підсумовує театральність, до якої нам доводиться вдаватися, щоб просто взяти кілька додаткових речей на борт, не платячи більше", — розповіла вона.

Жінка лайфхаком пронесла речі на борт літака Фото: Metro

І логіка була непохитною: авіакомпанії зважують і вимірюють сумку, а не тіло.

"Кишені мого пальта роками носили надлишки снеків та зарядних пристроїв, то чому б не дати моїм грудям також частинку активності? У день мого польоту я не збиралася проходити через службу безпеки, виглядаючи так, ніби мені зробили португальське збільшення грудей — йшлося про те, щоб пройти через ваги та вимірювачі розмірів сумок. Технічно, одяг не мав би спрацьовувати тривогу, але думка про обшук, що показує клаптики тканини, була достатньою, щоб змусити мене почервоніти. Тож я запхала бюстгальтер у сумку, пройшла через службу безпеки та одразу попрямувала до туалетів, щоб перевдягнутися. Далі я одягла бюстгальтер – поверх сорочки для швидкості – і потім почалося набивання", — зазначила туристка.

Бікіні та спортивний комплект акуратно вмістилися в одну чашечку, рибальський жилет – в іншу. З кожним додаванням силует змінювався, і жінка не могла не хихикати, нагадуючи собі, як у дитинстві гралася в перевдягання та запихала жмутки туалетного паперу під кофту.

Як відреагував хлопець

"Коли я вийшла, Джеймс — мій хлопець і супутник — оглянув мене з голови до ніг, його брови з кожною секундою піднімалися вище. Він не сказав ні слова, але його вираз обличчя говорив сам за себе: що ти, заради всього святого, зробила?" — пригадує туристка.

Загалом посадка пройшла гладко, але жінці не терпілося дістатися до свого місця та позбутися свого безглуздого вбрання.

"Заспокоївшись, я нарешті змогла поміркувати над цим лайфхаком. Чи спрацював він? Так. Я не платила за ще одну сумку та пройшла без питань. Але недоліки були очевидними. Неможливо упакувати багато речей, не виглядаючи абсолютно неприродно, тут душно, і ви неминуче зганьбитеся, якщо вирішите зняти валізу. Чи зробила б я це знову? Ні. Це було одноразово. Як на мене, є набагато кращі лайфхаки", — каже вона.

