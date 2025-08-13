Жінка у літаку сходила до туалету: після цього пілот вимушено пішов на посадку (фото)

Пілот літака United Airlines здійснив екстрену посадку та скасував наступний рейс після того, як одна з пасажирок забруднила вбиральню на борту. Жінка напередодні сильно отруїлася.

Письменниця та акторка Меган Рейнертсен, яка працює нянею, пережила найгірший кошмар під час польоту з Португалії до Індіанаполіса через Ньюарк. Її розповідь у соціальних мережах швидко стала вірусною, зібравши велику кількість переглядів та інших реакцій від небайдужих глядачів.

Ризикована посадка

Проблеми почалися ще в аеропорту Ньюарка, де Меган відчула нездужання.

"Я вже відчувала нездужання в аеропорту Ньюарка, але вирішила ризикнути й сісти в літак, попри відчуття збурення", — розповіла вона.

Меган розповіла свою версію подій Фото: TikTok

Невдовзі після зльоту жінка відчула різке погіршення стану: "Тіло в поту, я плачу, нутрощі зводить судомою". Ігноруючи сигнал про пристебнуті ремені, вона кинулася до туалету.

20 хвилин жаху

Випробування тривало майже всю дорогу. Близько 20 хвилин у мене була діарея більше, ніж будь-коли у житті", — зізналася Меган.

Коли до проблем з кишківником додалася нудота, їй довелося кликати бортпровідників на допомогу. Досвідчені члени екіпажу дозволили їй залишитися в туалеті протягом усього польоту, навіть під час посадки, коли пасажири зазвичай повинні повернутися на свої місця.

Жінка не могла вийти з туалету в салоні літака Фото: TikTok

Після приземлення Меган вивезли в інвалідному кріслі, а до літака викликали спеціальну бригаду для дезінфекції. "Бортпровідник підійшов і сказав: "Всі вже вийшли з літака, не поспішайте і виходьте, коли зможете, наступний рейс скасовано".

Пізніше персонал пояснив, що довелося викликати команду біологічної безпеки для очищення салону літака, оскільки вони припускали, що пасажирка могла привезти з Португалії якийсь небезпечний вірус. "Я — біологічна загроза, я — пацієнт номер нуль", — описала свій досвід бідолашна Меган.

Реакція авіакомпанії

Співробітниця United Airlines з Індіанаполіса підтвердила, що екіпаж був "шокований тим, що рейс довелося скасувати".

"Наш льотний екіпаж навчений допомагати клієнтам у подібних ситуаціях і допомагав, скільки міг під час польоту та після прибуття в Індіанаполіс", — прокоментував представник United Airlines.

Історія Меган в TikTok зібрала тисячі реакцій від користувачів.

