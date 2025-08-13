Женщина в самолете сходила в туалет: после этого пилот вынужденно пошел на посадку (фото)

Пилот самолета United Airlines совершил экстренную посадку и отменил следующий рейс после того, как одна из пассажирок испачкала уборную на борту. Женщина накануне сильно отравилась.

Писательница и актриса Меган Рейнертсен, которая работает няней, пережила худший кошмар во время полета из Португалии в Индианаполис через Ньюарк. Ее рассказ в социальных сетях быстро стал вирусным, собрав большое количество просмотров и других реакций от неравнодушных зрителей.

Рискованная посадка

Проблемы начались еще в аэропорту Ньюарка, где Меган почувствовала недомогание.

"Я уже чувствовала недомогание в аэропорту Ньюарка, но решила рискнуть и сесть в самолет, несмотря на ощущение возмущения", — рассказала она.

Меган рассказала свою версию событий Фото: TikTok

Вскоре после взлета женщина почувствовала резкое ухудшение состояния: "Тело в поту, я плачу, внутренности сводит судорогой". Игнорируя сигнал о пристегнутых ремнях, она бросилась в туалет.

20 минут ужаса

Испытание длилось почти всю дорогу. Около 20 минут у меня была диарея больше, чем когда-либо в жизни", — призналась Меган.

Когда к проблемам с кишечником добавилась тошнота, ей пришлось звать бортпроводников на помощь. Опытные члены экипажа позволили ей остаться в туалете на протяжении всего полета, даже во время посадки, когда пассажиры обычно должны вернуться на свои места.

Женщина не могла выйти из туалета в салоне самолета Фото: TikTok

После приземления Меган вывезли в инвалидном кресле, а в самолет вызвали специальную бригаду для дезинфекции. "Бортпроводник подошел и сказал: "Все уже вышли из самолета, не спешите и выходите, когда сможете, следующий рейс отменен".

Позже персонал объяснил, что пришлось вызвать команду биологической безопасности для очистки салона самолета, поскольку они предполагали, что пассажирка могла привезти из Португалии какой-то опасный вирус. "Я — биологическая угроза, я — пациент номер ноль", — описала свой опыт несчастная Меган.

Реакция авиакомпании

Сотрудница United Airlines из Индианаполиса подтвердила, что экипаж был "шокирован тем, что рейс пришлось отменить".

"Наш летный экипаж обучен помогать клиентам в подобных ситуациях и помогал, сколько мог во время полета и по прибытии в Индианаполис", — прокомментировал представитель United Airlines.

История Меган в TikTok собрала тысячи реакций от пользователей.

