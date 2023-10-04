Не стерпел: пассажиры самолета поссорились из-за рюкзака, которым ребенка били по голове (фото)

Пассажир надел на плечи большой рюкзак прямо в салоне самолета. При этом он бил по голове ребенка и не просил прощения. Ситуация разозлила отца мальчика, из-за чего на борту произошел скандал.

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Мужчина летел в самолете вместе с женой и сыном и готовился к высадке. В определенный момент он начал ссору с другим пассажиром, который нес на плечах рюкзак. О происшествии, которое произошло на борту самолета, написало издание Mirror.

Издание отметило, что мужчина описал ситуацию в Reddit и спросил совета, правильно ли он поступил.

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Конфликт в самолете: детали

Автор указал, что после многочасового перелета готовился к выходу вместе с семьей. При этом краем уха услышал, как жена обратилась к сыну — попросила его "следить за головой". Именно с этого момента и начали разворачиваться события.

Когда мужчина оглянулся, то увидел рядом с сыном пассажира, который натянул на плечи большой рюкзак. При этом он поворачивался и время от времени задевал голову мальчика, который находился рядом. Услышав замечание женщины, он озвучил "нелепое оправдание" — объяснил, что ему важно что-то сделать, поэтому и произошла такая ситуация с рюкзаком.

После этого автор сообщения отметил, что пассажир с рюкзаком должен следить за собой: "я сказал ему, что он шлепает моего сына и должен быть осторожнее".

Между тем жена "разозлилась" за то, что прозвучало замечание постороннему человеку.

Отец, чьего ребенка били по голове рюкзаком, уверен, что пассажир был неправ и сын к нему не должен приспособливаться: "сыну не нужно было шевелиться, чтобы приспособиться к дебилам". В завершение он спросил совета у читателей Reddit: кто прав и не "м*ак" ли он.

Конфликт в самолете: описание ситуации в Reddit Фото: Скриншот

Между тем оценки читателей разделились, отметило Mirror. Кто-то признавал, что пассажир с рюкзаком должен был быть осторожным — он ответственен за неудобства, которые испытывали рядом с ним другие. В свою очередь, жена пыталась уладить конфликт до его начала. Другие писали, что этот человек должен был просто извиниться, а не искать оправдания для того, что он размахивает своим багажом. Кто-то напомнил, что сыну, которого задевали рюкзаком, было некуда деваться — они находились на борту самолета. Именно поэтому сумки нужно держать на коленях.

Звучала также мысль, что вызывает вопросы поведение сына — что он такого делал, что получил рюкзаком по голове. Другого же читателя интересовал вопрос: почему так легко возник конфликт с женой.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напоминаем, СМИ рассказали о загадке самолета, который разбился по дороге в Китай — событие произошло в 2014 году. Воздушное судно находилось в воздухе около семи часов: предполагали, что им управлял единственный живой человек на борту. Между тем в сентябре 2023 года произошла авиакатастрофа в Италии — взорвался военный самолет, в результате чего погиб ребенок.